Miles de personas reclaman políticas de izquierdas en las calles de Logroño

Logroño, 1 may (EFE).- Miles de personas, más de cinco mil según fuentes de la organización, han recorrido este miércoles las calles de Logroño en la manifestación del Primero de Mayo, en la que han reclamado "políticas de izquierdas" y han pedido al PSOE que no pacte el próximo Gobierno con Ciudadanos.

La manifestación ha sido encabezada por los secretarios generales de UGT y CCOO en La Rioja, Jesús Izquierdo y Jorge Ruano, respectivamente, y ha contado con diferentes dirigentes de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Partido Riojano, junto a la vicesecretaria general de UGT, la riojana Cristina Antoñanzas.

Además de por los símbolos habituales de los sindicatos, la manifestación también ha destacado por el color morado de centenares de camisetas y banderas, para reivindicar el papel de la mujer en el Día del Trabajo.

Antes de la manifestación, el secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo, ha subrayado que el lema de esta jornada es "primero las personas" para reclamar "más derechos, más igualdad y más cohesión".

"Queremos decirle al Gobierno que ha salido de las urnas que la clase trabajadora no puede esperar más y necesita más derechos laborales y democráticos y eso es lo que vamos a pedir hoy", ha afirmado.

Ha incidido en que quieren que el próximo Gobierno "sea de izquierdas y de respuesta que le hemos manifestado" en especial "un nuevo modelo productivo y avanzar en igualdad" porque "no es posible que los salarios suban como lo hacen".

Cree que "es imprescindible redistribuir la riqueza que se genera, no podemos esperar más" y "queremos más avances, derechos y libertades" y "no olvidar, tampoco, que se combata la siniestralidad laboral en nuestro país" porque "en un país como este no se puede perder la vida en el puesto de trabajo".

Ha aludido a la próxima cita electoral, municipal y autonómica, en la que ha pedido que "esas voces que plantean una involución en derechos se acallen de una vez por todas" y que "se avance en libertad, igualdad y conquistas laborales".

Izquierdo ha incidido, por último, en reclamar "una reforma del sistema de pensiones y una derogación de la reforma laboral" que "se puede hacer eliminando lo que el PP destrozó en el sistema de relaciones laborales o con un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero las exigencias son las mismas, que prevalezca el estatuto sectorial frente al de empresa y la ultraactividad, además de aumentar los salarios".

Jorge Ruano, por su parte, ha admitido que la celebración de hoy "llega en un contexto muy especial" marcada porque "el voto de las personas trabajadoras ha dado la espalda a los planteamientos más radicales e intolerantes" y "ha sido muy importante el voto de los jóvenes y las mujeres".

Por ello cree que los sindicatos "pueden exigir" que se forme "un gobierno de izquierdas, progresista y que de una vez por todas sea valiente y legisle para las personas, para que sean el eje de las políticas sociales y abandonar la senda de la precariedad y la austeridad".

"Hay que promover una Ley de Igualdad retributiva, hay que reformar las pensiones y luchar de forma clara y contundente contra la violencia contra las mujeres", ha asegurado el secretario general de CCOO al referirse a los "retos ineludibles" para el próximo gobierno.

Además, ha asegurado que "los planteamientos que hacemos los sindicatos el primero de mayo tienen cabida en un gobierno de izquierdas y progresista" y por eso "hay que aprovechar el espaldarazo que ha dado la ciudadanía a estas ideas".

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos forme parte de un futuro Gobierno ha considerado que "la coincidencia de ese partido con nuestros planteamientos es muy limitada ahora mismo".

Poco después de comparecer ante los periodistas, Izquierdo y Ruano se han puesto al frente de una manifestación multitudinaria, que se ha desarrollado en un tono festivo, con consignas coreadas por los manifestantes contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; por unos salarios dignos; y por más derechos laborales.