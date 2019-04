El PSOE riojano trabajará para ganar el 26M a "un PP en su final de ciclo"

Logroño, 29 abr (EFE).- El PSOE de La Rioja celebra los resultados de las elecciones nacionales celebradas ayer, pero casi de forma inmediata ha empezado a pensar en las autonómicas y municipales del 26 de mayo, con el objetivo de ganar a "un PP que está en una descomposición importante y en su final de ciclo".

Así lo ha explicado este lunes a Efe el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, satisfecho por los resultados de las elecciones generales, en las que su partido obtuvo dos diputados y tres senadores, uno y dos más, respectivamente, de los conseguidos en los comicios de junio de 2016.

Ha recalcado que no tiene en cuenta ese resultado para la cita del 26 de mayo porque "se trata de elecciones diferentes", aunque sí ve "un punto de inflexión" favorable a su partido, que coincide con "un final de ciclo para el PP, que pasa por una descomposición importante en España y, especialmente, en La Rioja".

A pesar de ello, "no nos vamos a relajar", ha insistido, porque, "aunque todos los ciudadanos de La Rioja han visto que es posible que el PSOE gane unas elecciones en esta tierra", algo que no sucedía desde hace 33 años en el caso de unos comicios generales, "no creo que se traslade el mismo resultado a otras elecciones".

"Hay que trabajar como si no hubiera pasado lo de las elecciones generales", ha dicho, porque "si España necesitaba un cambio, La Rioja lo necesita como el comer" para "salir de la atonía brutal en la que estamos".

"Vamos a pelear hasta el final para convencer a los riojanos de esa necesidad de cambio liderada por Concepción Andreu", ha asegurado, en alusión a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja.

Ocón ha dicho que no es partidario de apoyarse solo en los buenos resultados obtenidos en las elecciones generales durante la próxima campaña autonómica y local porque, "en política, no hacer no funciona" y porque "lo que hemos comprobado es lo importante que es una movilización importante y la vamos a buscar".

Para ello, ha concluido, el PSOE "apelará" a su propio programa y a que los ciudadanos piensen que "si ya el PP solo es malo, si se une con Ciudadanos y Vox, puede ser letal".