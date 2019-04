"Las flores inevitables" denuncia la invisibilización de las mujeres mayores

Logroño, 29 abr (EFE).- El libro "Las flores inevitables y otros relatos" denuncia la invisibilización que el patriarcado sufrido por las mujeres mayores que tuvieron la "mala suerte" de nacer en un sistema totalitario y que abrieron "las puertas del mundo civilizado".

Así lo ha afirmado a Efe su autora, la periodista asentada en La Rioja Charo Martínez-Garín, quien ha explicado que el hilo conductor de los relatos que componen este libro es que las protagonistas son mujeres mayores de sesenta y setenta años que, "a diferencia de sus hermanos varones, no recibieron conocimientos para valerse por sí mismas".

Las mujeres que se describen en los diversos relatos que componen esta publicación son "las que siempre se dice que son invisibles, aunque son muy activas", ha asegurado la autora, quien se incluye entre ellas, por lo que ha decidido "hacer un repaso de sus vidas en unos años difíciles, porque fue mala suerte nacer en un sistema totalitario".

Martínez-Garín, quien presenta este lunes en Logroño el libro, editado por Ediciones Oblicuas, ha indicado que "el patriarcado ha sido siempre el eterno negrero" de las mujeres, aunque su generación lo sufrió "mucho más" que la actual, ya que "ahora sería imposible" que, por ejemplo, sus hijas sufrieran "los desplantes" que ellas vivieron.

Sin embargo, ha remarcado que el patriarcado pervive en el mundo "con un cara mucho más amable, más agazapado, pero claro que continúa" y, además, "aunque se haya avanzado mucho, quedan muchos años para que acabe, aún hay mucho por cambiar en la mentalidad".

"Yo estudié Derecho y éramos 8 chicas y unos 150 chicos, y los catedráticos nos miraban a nosotras como diciendo '¿qué hacen ustedes aquí, en vez de en su casa bordando su ajuar?'. Hoy no creo que eso pase en absoluto", ha remarcado.

Este primer libro de Martínez-Garín, quien creó en 2006 la revista "Rioja Abierta", que edita el Centro Riojano de Madrid, está enfocado con "una cierta esperanza" y escrito "con desencanto y dolor", un dolor que "viene de que hay una línea muy fina que diferencia de forma sutil lo que es el ser conservador y progresista".

"Hay muchos varones que se apuntan a las dos cosas, son muy conservadores para mantener lo que les conviene, pero, por otra parte, se apuntan al beneficio del progreso", ha remarcado esta periodista, quien ha subrayado que "la especie humana, por fortuna, ha evolucionado, pero, aun así, falta" para acabar con el patriarcado.

Ha criticado que "al feminismo lo adjetivan, lo tergiversan y lo manosean", pero "el feminismo es un benefactor, va a beneficiar a todos porque hace que pueda aflorar el talento de las mujeres, de la mitad de la población mundial, que, hasta ahora, se ha tenido como aplastado".

"Eso significa que nos hemos perdido todo lo que esas mujeres inteligentes podrían haber aportado en el mundo desde siglos atrás", ha especificado Martínez Garín, quien ha apuntado que el feminismo no tiene vocación de eternidad, sino que "quiere desaparecer cuando, logrados sus fines, ya no haga falta".

Ha remarcado que, en contra de lo que afirman los machistas, las mujeres feministas no odian a los hombres porque "el feminismo no odia a nadie, no es ni más ni menos que lo que dice la RAE, que lo define como 'el principio que pretende la igualdad entre mujeres y hombres'".

Martínez-Garín ha desarrollado su trayectoria profesional en Madrid, Bilbao y Logroño; trabajó en TVE en Madrid, en la sección Nacional de El Correo y en la Delegación Rioja de este diario.