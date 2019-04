Gamarra pide "no fragmentar el voto, para que no gane Sánchez"

Logroño, 26 abr (EFE).- La candidata del PP de La Rioja al Congreso, Concepción Gamarra, ha hecho hoy un llamamiento contra la "fragmentación del voto" ya que no respaldar a su partido supondrá "que gane Pedro Sánchez".

Gamarra ha hecho estas manifestaciones en un acto de cierre de campaña de su partido en el que ha participado este viernes junto a la candidata al Senado, Ana Lourdes González, y al presidente de la formación, José Ignacio Ceniceros.

La candidata ha afirmado que el voto al PP el próximo 28 de abril permitirá que "lo construido en 40 años no se rompa con decisiones no acertadas" y por ello ha incidido en que "lo que se haga en las elecciones no tiene vuelta a atrás, será decisivo para el futuro del país y de La Rioja".

Ha pedido que "se vote en positivo" y que se considere que el partido "capaz de aglutinar la confianza de los españoles y de construir lo mejor de España" es el PP.

"No hay que hipotecar futuro por réditos electorales del presente", ha incidido Gamara, que ha asegurado que Pablo Casado "en ocho meses le ha dado la vuelta al partido y ha presentado un proyecto ilusionante, fiable, consistente, sólido y asentado en nuestros principios".

El domingo, ha asegurado, se elige "entre dos presidentes", Pablo Casado y Pedro Sánchez "y si elegimos a éste volveremos a la senda del paro y pagaremos más impuestos" y "a los pactos con Otegi, Torra e Iglesias".

"Hay otra opción de firmeza, solvencia e igualdad entre españoles", ha asegurado, en alusión a Pablo Casado "en el que confío y pido que se confío".

"A quien no le importen los pactos con Otegi, Torra e Iglesias, que vote al PSOE o a Podemos", ha dicho "y a quien no le importe fragmentar el voto y con ello que gane Sánchez, que vote a Ciudadanos o a Vox" y frente a eso "solo hay un voto que cambia las cosas, el voto al PP".

La candidata al Senado, Ana Lourdes González, ha recordado la visita de Pablo Casado a La Rioja en campaña "no para esconderse en un bar sin que nadie le pregunte", en alusión a Pedro Sánchez, y ha defendido el trabajo de su partido "en la calle, para escuchar las propuestas sensatas de los riojanos".

El PP representa "un valor seguro para familias, jóvenes, mayores y autónomos, para crear empleo, recuperar economía, el liderazgo internacional y preservar la unidad de España", ha afirmado la candidata al Senado, que también ha defendido la gestión de su partido "en todos los municipios y en las autonomías".

El presidente del PP riojano, José Ignacio Ceniceros, ha recordado que en las últimas tres décadas este partido ha ganado las elecciones generales en la comunidad riojana "y lo vamos a hacer en esta ocasión también" porque eso es lo que "palpa" en todos los lugares a los que ha acudido estos días.

Espera que "eso se traduzca en votos el domingo" porque "las elecciones no se ganan con encuestas sino con el trabajo día a día" y "la sociedad riojana es moderada, inteligente y sabe que cuando gobierna el PP le va bien, porque da respuesta a sus inquietudes y problemas", ha concluido.