Kaipacha Inti organiza una cata solidaria para alfabetizar niños en Perú

Logroño, 25 abr (EFE).- La ONG riojana Kaipacha Inti ha organizado este jueves, en Logroño, una cata y degustación de vinos de Rioja, con el fin de recaudar fondos para un proyecto que proporcionará alfabetización y material escolar a niños Asháninkas de la Comunidad Nativa Bajo Pitucuna, en Satipo (Perú).

El presidente de la ONG y párroco de Lardero, Pedro Rosales, ha explicado a Efe que esta recaudación, que cumple su sexta edición, será, en esta ocasión, para "personas sin recursos que necesitan todo tipo de ayuda que no reciben en su país".

Rosales ha afirmado que es necesario alfabetizar a las personas que viven en esa zona porque "no conocen otra lengua que no sea la suya y ya no se habla"; y, además, "el progreso va engullendo sus comunidades, por lo que, al final, se quedan en tierra de nadie".

"Antes solamente cazaban y pescaban y ahora se están quedando sin nada; son como si fueran reservas o comunidades nativas que necesitan una gran ayuda, fundamentalmente para la educación de los niños, la alfabetización y la sanidad, por ejemplo", ha lamentado.

A su vez, Rosales ha explicado que este proyecto está dirigido, fundamentalmente, hacia los niños, pero "puede que haya profesores que vayan a impartir clases que tengan la posibilidad de dar lecciones a los adultos", ha indicado.

Ha recordado que Kaipacha Inti trabaja desde hace veinte años en esta zona de Perú y sus voluntarios han visto en primera persona las necesidades que requieren las personas que viven allí.

Por ello, durante estos años, la ONG ha desarrollado proyectos de cooperación al desarrollo relacionados, por ejemplo, con la caracterización del café, la implantación de embriones en una zona ganadera, la recogida de niños de la calle, la construcción de colegios y la canalización del agua.

Para lograr este objetivo, Kaipacha Inti ha recibido, en esta ocasión, la ayuda de quince bodegas de Rioja para, a través de una cata y degustación, recaudar fondos, que se destinará de forma íntegra a este proyecto de alfabetización, ha remarcado.

Kaipacha Inti nació en Lardero en el año 2000 y desarrolla sus proyectos de cooperación al desarrollo, sobre todo, en Latinoamérica y en África.

Su nombre y su logotipo surgen de las palabras quechuas "pacha", que significa tierra; e "inti", que se traduce como sol; y el Kaipacha, en la mitología quechua, es el espacio en el que se vive.