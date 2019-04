Osga asegura que cumple con la legalidad en centros especiales de empleo

Logroño, 24 abr (EFE).- El Grupo Osga ha asegurado este miércoles, en una nota, que cumple con la legalidad vigente, aplicando el convenio colectivo de centros especiales de empleo (CEE); y ha rechazado las acusaciones formuladas por UGT de La Rioja contra esta compañía, que ha calificado como "falsas".

UGT ha afirmado este miércoles que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo las prácticas del Grupo Osga, dedicado a la limpieza y a otros servicios, con trabajadores con discapacidad, con los que actúa, ha dicho, como si fuera un CEE para pagar salarios por debajo de convenio, entre otras formas de actuar.

El Grupo Osga ha señalado que es "llamativa" la ausencia de demandas, sentencias condenatorias o sanciones de la Inspección de Trabajo a este grupo por los supuestos abusos o explotación a la que somete a los trabajadores según ha expuesto UGT.

Este grupo se ha referido a la labor social real de los centros especiales de empleo, "destruyendo el mito de que somos competencia desleal de otras empresas".

Ha explicado que, como la norma establece, estos centros deben llevar acabo las medidas de ajuste personal y social necesarias para conseguir la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral.

También ha citado la cantidad de recursos que los CEE, en general, y el Grupo Osga, en particular, destinan para llevar a cabo esta integración.

Ha relatado que cuando el Grupo Osga asume un nuevo servicio y subroga a una plantilla que viene de trabajar en otras empresas, evalúa el desempeño de los trabajadores que la constituyen y su actitud en relación con los estándares de calidad, objetivos y cultura de empresa del Grupo.

Al hacer esta valoración, ha detallado que puede encontrarse con determinados trabajadores que, bien no encajan con la cultura, no desempeñan su trabajo al nivel deseado por la compañía o que no se adaptan al nuevo cambio en el sistema de trabajo.

Estos casos, y como último recurso, pueden dar lugar a tomar la decisión empresarial de no continuar contando con ese trabajador en la compañía y proceder a su desvinculación, ha dicho.

También ha indicado que cuando se produce una finalización de la relación laboral, se hace en los términos legales establecidos, pudiendo decidir la compañía reconocer la improcedencia y pagar la indemnización legalmente correspondiente, por lo que "la actuación del Grupo Osga viene avalada por la legalidad vigente".

Ha relatado que, en los casos en que alguna de estas desvinculaciones ha sido vista en sede judicial, habiendo sido reclamada la nulidad por discriminación, se ha resuelto a favor del Grupo Osga.

Este grupo, a día de hoy, tiene sentencia favorable que niega la calificación de la nulidad ni la existencia de discriminación en la finalización de la relación laboral, ha asegurado.

"El sindicato hace afirmaciones falsas", según este grupo, dado que el trabajador mantiene todos los derechos adquiridos en la empresa anterior, incluido el salario.

Ha subrayado que, aunque las tablas salariales del convenio de CEE han quedado por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Grupo Osga, desde el uno de enero de 2019 y tal como marca la ley, aplica como cuantía mínima en el salario de sus trabajadores el SMI.

En referencia a esta actuación demandada ya puntualmente en los tribunales, la actuación del Grupo Osga, ha dicho, está avalada por sentencia, en la que se reconoce que "esa subrogación o nueva contratación no supone, en ningún caso, ni la discriminación, ni la conculcación de los derechos de las personas con discapacidad".