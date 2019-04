Una mujer presenta una denuncia por una agresión sexual en Logroño

Logroño, 24 abr (EFE).- Una mujer ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional de La Rioja como víctima de un presunto delito de agresión sexual, sufrida en Logroño mientras realizaba prácticas de formación en un centro de trabajo vinculado a la tercera edad en Logroño.

La denuncia, tras la que el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha abierto diligencias previas, se presentó el pasado ocho de febrero por una hechos ocurridos en septiembre de 2018.

La víctima, de 43 años, señala en su denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, que durante las prácticas formativas de doce días que realizó se sintió acosada por uno de los responsables médicos del centro.

Este la citó en otro centro de trabajo y se ofreció a que siguiera con él una terapia para ayudarla a "mejorar a nivel laboral" y "salir del túnel" en el que la víctima se encontraba, dado que estaba inmersa en un proceso de divorcio.

En esa cita, según relata la mujer en su denuncia, el denunciado "la cogió de las manos, masajeándolas a la vez que le hablaba"; y, en la segunda, le dio un beso en la boca, tras lo que la víctima se fue y no se lo contó a su actual pareja.

Al día siguiente, mientras continuaba con sus prácticas formativas, el denunciado la buscó y le dijo que se había enamorado de ella y que "se me ha ido de las manos, yo te pido perdón", y le indicó que antes de irse pasara por su despacho porque quería contarle una novedad laboral.

La víctima, de acuerdo con su relatado ante la Policía, decidió acudir porque el despacho del denunciado "suele tener la puerta abierta y la enfermera está fuera justo al lado"; rechazó el trabajo que le ofrecía y no pudo evitar que él la abrazara mientras le pedía perdón y le decía que "quería seguir ayudándola".

Cuando faltaban dos días para terminar las prácticas, el denunciado, añade el texto, le dio un empujón al llegar a la sala de reuniones, le tapó la boca para que no gritara y la agredió al tocar sus genitales mientras ella decía "que no es no, no es no".

El director del centro, el último día de prácticas, le ofreció trabajo, que la víctima rechazó al afirmar que "había sufrido algo muy grave con una persona", de la que no facilitó el nombre si la empresa no pensaba hacer nada.

La empresa a través de la que realizó las prácticas inició un protocolo de acoso y, el quince de enero último, le aconsejó que se dirigiera a la autoridad competente y decidió presentar la denuncia.