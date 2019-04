Cs presenta una lista "representativa" de Logroño y solo pactará programas

Logroño, 23 abr (EFE).- Ciudadanos ha formado una lista para las próximas elecciones municipales a Logroño que es "representativa" de todos los ámbitos de la ciudad, con la que esperan lograr la alcaldía y, si es necesario, pactarán solo "sobre la base de los programas".

Así lo ha explicado el candidato a la alcaldía de Logroño por Ciudadanos, Julián San Martín, que ha presentado este martes a los diez primeros miembros de su lista electoral.

"Se trata de una lista que representa a la sociedad civil logroñesa y que ha sido reanovada para ganar las elecciones y gobernar a todo el mundo", ha destacado San Martín.

Ha incidido en que en los diez primeros puestos hay empresarios, comerciantes o padres y madres de familias numerosas o monoparentales, entre otros colectivos; para completar la lista, ha explicado, hay profesores jubilados o personal sanitario.

Tras el propio San Martín se sitúan en los primeros puestos Marisa Bermejo (directora de una clínica sanitaria), Ignacio Tricio (director de la Feria Internacional de Turismo de La Rioja), Rocío Fernández (Funcionaria de la Unidad de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño) y Ana María Gil (adjunta de dirección en una pyme).

Entre los diez primeros también están José Javier Garijo (comerciante en el Casco Antiguo), José Ignacio Hernández (técnico de Juventud en Santo Domingo de la Calzada), Roxana Andreea Holmaghi (departamento de ventas de una multinacional), el concejal de Ciudadanos Antonio Fuertes es el número nueve; y la secretaria del Grupo Municipal, Sandra León, la diez.

"Es una lista muy potente, con la que ser alcalde de Logroño", ha incidido San Martín, que ha recalcado que la han confeccionado "en función del programa" por lo que hay especialistas "en comercio, en turismo, en urbanismo o en emprendimiento".

Es, ha repetido, "una representación de la sociedad civil de la ciudad para darle el impulso que Logroño necesita" por medio de un programa "que se centrará en esas áreas".

"Por la calle me dicen que cambiemos las cosas para que la ciudad deje de estar paralizada y esas es la ilusión que tenemos en el equipo", ha subrayado.

San Martín ha aludido a la posibilidad de llegar a acuerdos con otras formaciones y ha recalcado que "lo haríamos sobre la base de los programas" y "con cualquiera que le de un impulso a Logroño".

Ha incidido, por último, en que él no quiere pactar "con los extremos populistas de izquierda y derecha", en alusión a Podemos y Vox, respectivamente, aunque ha matizado que eso "no significa" que no lo haga finalmente "siempre sobre la base de programas".