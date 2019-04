Iñaki Urdangarín y su caja de Borbones arden en los "Judas" de Alfaro

Alfaro, 21 abr (EFE).- Más de un centenar de personajes con alta repercusión mediática en el último año se han dado cita este Domingo de Resurrección en las calles de Alfaro para ser quemados, en forma de 'peleles', en la tradicional quema de 'Judas', entre ellos, Iñaki Udangarín y los Borbones; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el periodista Eduardo Inda o los miembros de 'La Manada'.

El tema elegido para esta edición por los alfareños ha sido el cine, a través del cual han hecho una crítica sobre asuntos que conciernen al panorama nacional e internacional con "gracia e ironía", ha explicado a Efe la alcaldesa de la localidad, Yolanda Preciado.

Miles de visitantes se han congregado en las céntricas calles de Alfaro, de cuyos balcones se han colgado con alambres estos 'peleles' -muñecos artesanales-, para ser quemados en esta singular tradición, declarada de Interés Turístico Regional y para la que el Ayuntamiento tramita su declaración nacional.

Los artesanos de estos artilugios han estado "desde septiembre y hasta que ha llegado este día durante cinco días a la semana, dos o tres horas cada noche fabricando los 'Judas'", que se han convertido en "auténticas obras de arte", ha relatado la alcaldesa, quien ha destacado la gran expectación que ha suscitado la quema.

Este año los personajes han sido más variados y no se han centrado en un tema concreto como ocurrió la edición anterior con la crisis de Cataluña, sino que este domingo, Alfaro ha recibido la visita de personas que han tenido mucha repercusión en diferentes ámbitos, tanto fuera como dentro de España.

Algunos de estos personajes han sido el periodista Eduardo Inda y el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, "representados en la película E.T. en la famosa escena en la que el niño, en este caso Eduardo Inda, lleva en su bicicleta al ex comisario en su camino hacia las cloacas del Estado", ha explicado Carmen Peña, una de las artesanas de estos 'Judas'.

Otra de las películas interpretadas ha sido 'Psicosis' y las protagonistas han sido las dos ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, "quienes han sido parodiadas en la famosa escena de la ducha: Aguirre con un cuchillo en la mano con la intención de acuchillar y matar a Cifuentes", ha explicado esta artesana.

El grupo de 'La Manada' también ha tenido su protagonismo en estos 'Judas', aunque los alfareños han mostrado su rechazo hacia ellos, ya que "los hemos parodiado como los personajes principales de la película 'La naranja mecánica'. Vestidos iguales pero con la diferencia de que se ha cambiado sus cabezas por las de unos cerdos", ha explicado Peña.

Iñaki Urdangarín y los Borbones han sido otros de los personajes que han colgado de un alambre y en esta ocasión, se ha utilizado la escena de la película 'Forrest Gump', en la que el protagonista, en este caso Urdangarín, "está sentado en un banco con un maletín del caso Noos y con una caja de Borbones", en la que aparecen los reyes que ha habido en España desde Carlos I hasta Felipe VI.

Otro de los Judas quemados hace referencia a uno de los temas con más repercusión de los últimos años: el Brexit y, para ello, se ha utilizado la película 'El Titanic'.

Se ha parodiado el momento de la película en el que el barco se hunde y encima del él se ha colocado a la reina de Inglaterra, Isabel II, saludando; y a la primera ministra, Theresa May, flotando sobre las aguas y diciendo adiós al Brexit, ha explicado Peña.

Además, en esta edición no han faltado a la cita algunos 'Judas' que ya se quemaron en años anteriores como es el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en el papel de King Kong; y los políticos catalanes, Carles Puigdemont, Artur Mas y Quim Torra representando a los marcianos de la película 'Mars Attack' que quieren invadir la Tierra.