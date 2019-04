Cantabrana, "defraudado" tras no poder reunirse con Pablo Iglesias en Nalda

Nalda , 16 abr .- El portavoz parlamentario de Podemos La Rioja, Germán Cantabrana, ha manifestado a Efe este martes estar "terriblemente defraudado" después de que el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, no haya querido reunirse con él tras un acto público celebrado en Nalda.

Cantabrana ha asistido al acto electoral convocado por la coalición de Unidas Podemos en esta localidad riojana con el fin de expresar al líder de la formación morada la situación política en la que se encuentra.

La candidatura "Ganar La Rioja", liderada por Cantabrana, fue excluida del proceso de primarias autonómicas para las elecciones del 26 de mayo, por lo que el portavoz parlamentario presentó un demanda judicial contra su partido, que ganó a finales del pasado mes de febrero.

Pese a esta sentencia, la dirección estatal de Podemos designó otra lista autonómica, encabezada por Raquel Romero, sin que se celebraran las primarias.

Por ello, Cantabrana ha dicho que pretendía manifestar su "descontento" a Iglesias, para lo que ha pedido, "con educación y el máximo respeto", a los miembros de su equipo de seguridad que le "concediera unos minutos" al finalizar el mitin, al que ha asistido sentado entre el público con el resto de simpatizantes.

"Cuando me he acercado a hablar con Pablo Iglesias, cuatro personas de seguridad me lo han impedido, por lo que les he entregado una tarjeta del Parlamento con mi petición por escrito, pero no me han respondido", ha lamentado.

"No es cierto eso que dice Pablo -Iglesias- de que él siempre da la cara", ha criticado Cantabrana, quien ha censurado que tampoco haya querido atenderle en este proceso el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique.

"Tras demostrarse que un grupo de Podemos La Rioja ha incumplido los reglamentos del partido, ha vulnerado mis derechos fundamentales y me ha estado acosando durante más de dos años, el partido ha mirado hacia otro lado y no me han dado una explicación", ha insistido.

Según Cantabrana, "los señalados por los jueces como acosadores constantes desde enero de 2017 han sido ascendidos" por la dirección estatal de Podemos.