Centros de Primaria de La Rioja, en prueba de Matemáticas y Ciencia eTIMSS

Madrid/Logroño, 14 abr (EFE).- Un total de 172 centros de Primaria de la Comunidad de Madrid participan, junto a otros de otras regiones entre las que está La Rioja, participan hasta el próximo 7 de junio, en la aplicación de la prueba "Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias" 2019.

Esta prueba, denominada eTIMSS, por sus siglas en inglés, cuenta con la participación de centros de 58 países, 25 de la Unión Europea.

Se trata de una evaluación internacional que realiza cada cuatro años la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) y que valora las competencias de Matemáticas y Ciencias de alumnos de 4º de Primaria, 9 y 10 años.

En la edición 2019, Madrid participa como si fuera un país (denominado 'benchmark') y, además, amplía la muestra de colegios participantes de 50 hasta 172, con más de 4.500 alumnos madrileños elegidos aleatoriamente por la IEA, explica la Comunidad de Madrid en una nota.

Con ello, los resultados son "estadísticamente significativos", tanto para el conjunto de la educación como para cinco estratos: centros públicos bilingües, públicos no bilingües, concertados bilingües, concertados no bilingües y centros privados sin concierto, lo que permitirá analizar los resultados de los centros del programa bilingüe, añade.

En toda España participarán 535 centros con más de 13.000 alumnos y cinco comunidades autónomas ampliarán la muestra para tener datos representativos propios.

Además de Madrid (que es la única región que participa como benchmark), participan Asturias, Castilla y León, Cataluña y La Rioja, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Como novedad, la evaluación será en formato digital (de ahí la 'e' incorporada a la sigla TIMSS), con tableta y lápiz óptico para emular, en lo posible, la experiencia de las respuestas en papel y lápiz de las anteriores pruebas.

Los alumnos pueden utilizar el lápiz óptico para dibujar, borrar, calcular operaciones. Estos formatos reducen los costes de elaboración y proporcionan tareas interactivas y dinámicas en color.

Junto a la evaluación, se incluyen cuestionarios de contexto al director, profesores y padres de los alumnos para obtener datos demográficos "de alumnos y profesores, de percepción de su personalidad, de su formación y sus prácticas docentes, de la organización de los centros escolares".

La combinación de resultados ofrecerá una fotografía multidimensional de los sistemas educativos en conjunto, comparable internacionalmente para contribuir a mejorar su calidad.

La IEA es una organización pionera en evaluación educativa desde hace 60 años, que además de TIMSS realiza la prueba PIRLS (de competencia lectora), cuya primera edición se hizo en 1995 en más de sesenta países.