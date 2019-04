Ciudadanos quiere impulsar un Plan de Autónomos con seis medidas

Logroño, 12 abr (EFE).- La candidata al Congreso de Ciudadanos La Rioja, María Luis Alonso, ha presentado este viernes las seis medidas que incluye el Plan de Autónomos que presenta su partido y que busca sacar a este colectivo del "olvido del Gobierno".

Alonso, en una conferencia de prensa ha subrayado que Ciudadanos "es el único partido que representa a los autónomos" y ha recordado que la Ley de Autónomos fue impulsada por su partido "frente a la idea de Pedro Sánchez, que era subirles la cuota que pagan".

Los autónomos son, ha dicho, "la base de la clase media" que "fue tan castigada por los gobiernos de Zapatero y Rajoy" y "luego olvidada por Sánchez".

Frente a ello, Ciudadanos cree que hay que "invertir" en "la gente honesta y trabajadora, que asumió con valentía el riesgo de emprender un negocio" y que "generan riqueza y empleo".

Para ello proponen un Plan con seis medidas "para devolver el esfuerzo que hacen los autónomos".

En primer lugar creen que se debe eliminar la cuota de autónomos si el beneficio en un mes no alcanza el salario mínimo interprofesional, lo que supone que "hasta que no se coge carrerilla se le da un desahogo y que si hay un bache no haya que cerrar".

Proponen que la cuota de autónomos sea de 50 euros los dos primeros años "algo en lo que La Rioja lleva ventaja porque se aplica gracias a Ciudadanos", ha dicho; y que no haya que adelantar el IVA de facturas no cobradas "algo que en la práctica supone financiar al cliente y que ha llevado al cierre a muchos".

También inciden en que es necesario reducir las cargas administrativas a los autónomos; potenciar el empredimiento de jóvenes y mujeres en pequeñas poblaciones con una cuota de 30 euros; y para favorecer la conciliación, que las mujeres autónomas estén exentas de la cuota dos años al ser madres.