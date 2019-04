La reforma del Estatuto de Autonomía se aprueba con apoyo de todos los grupos

San Millán de la Cogolla , 11 abr .- El pleno del Parlamento regional ha acordado este jueves, con el voto favorable de todos los grupos, la proposición de ley para reformar el Estatuto de Autonomía de La Rioja, que eliminará los aforamientos y limitará a dos los mandatos del presidente riojano.

El monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla ha acogido este pleno, que se prevé sea el penúltimo de la legislatura, en el que se ha aprobado la tercera reforma del Estatuto acordado en 1982, tras las modificaciones de 1994 y 1999.

Durante la sesión no se han acordado tres enmiendas socialistas que quedaban pendientes de aprobación, dos de las cuales han recibido el voto favorable de Podemos y en contra del PP, Ciudadanos y la diputada no adscrita Rebeca Grajea.

En su intervención, el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha felicitado a todos los grupos parlamentarios por haber alcanzado este acuerdo final, "fruto de diálogo tras superar sus diferencias ideológicas, apelando siempre al consenso", lo que refleja "la madurez democrática de La Rioja hoy, lo que supone un gran éxito colectivo de todos".

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha subrayado que este Estatuto supone "una evidente muestra de patriotismo porque cuanto mejor le va a La Rioja, mejor le irá al conjunto de España".

Ha constatado que "el PP ha liderado esta reforma para tener un estatuto del siglo XXI", para lo que "ha sido necesario aunar complicidades entre formaciones políticas dispares con objetivos contradictorios".

En este sentido, ha reconocido que "ha sido necesario hasta arrastrar o empujar a quien nunca quería avanzar", en alusión a los socialistas, quienes han sido "especialistas en sacarse excusas de la chistera, por lo que no vengan a colgarse medallas cuando no les ha quedado más remedio que subirse al carro para no quedarse solos".

La portavoz del Grupo Socialista, Concepción Andreu, ha dicho que "la coexistencia del derecho de la autonomía y el reconocimiento de la unidad de la nación española, junto a la exigencia de solidaridad y la prescripción de que ninguna diferencia pueda implicar privilegio económico o social, hacen necesaria la cohesión y la participación en la conformación de un proyecto común".

Andreu ha indicado que "este modelo consagra diferencias, pero rechaza privilegios", por lo que ha reivindicado "una comunidad con personalidad, reivindicadora y no victimista", que "asuma que compartir competencias significa compartir responsabilidades y colaborar con otras administraciones multiplicar la eficacia".

"Hoy estamos contentos y satisfechos porque este acto, en un momento importante y trascendente en la situación política española, significa una apuesta de consolidación de nuestra comunidad y de su autogobierno dentro de España y hacerlo por unanimidad es tremendamente importante", ha resaltado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos La Rioja, Germán Cantabrana, ha constatado que este texto reconoce los derechos ya recogidos en la Constitución, pero "no es simplemente un listado de derechos, es el reflejo de esta sociedad y el camino que quiere seguir a partir de ahora".

De las aportaciones de su grupo, ha resaltado conseguir que la ponencia escuchara a la ciudadanía, de modo que 16 asociaciones y entidades de la sociedad civil intervinieron en la ponencia y se incluyeron nueve de sus aportaciones, como si fueran enmiendas de los grupos.

"En Podemos estamos orgullosos porque hemos cumplido nuestra palabra esta legislatura, para nosotros los programas electorales no son como un menú de comida rápida en el que se elige un plato, sino un contrato con la ciudadanía", ha concluido Cantabrana.

Su homólogo de Ciudadanos (Cs), Diego Ubis, ha precisado que los principios incluidos en el Estatuto tienen que ser la base de las políticas que se emprendan desde el Parlamento y el Ejecutivo, con el objetivo de que "no se deja a nadie atrás ni a la vera del camino".

De entre todas las mejoras, ha citado las medidas a favor de la regeneración democrática, como la eliminación de los aforamientos, la limitación de mandatos del presidente y la no acumulación de cargos de senador autonómico y diputado regional, que son cuestiones que "demandaba la sociedad por higiene democrática".

Todos los grupos han acordado modificar, a propuesta de Cantabrana, que se cambie la palabra lenguaje de signos por lengua de signos, en el apartado de derechos de las personas sordas.

Sin embargo, no se han aceptado las enmiendas socialistas para que, antes de finalizar cada periodo de sesiones, la Mesa apruebe el calendario de sesiones de la siguiente etapa y que el senador autonómico pueda compatibilizar esta función con la de diputado regional.

Tampoco se ha acordado incluir en el Estatuto de Autonomía nuevas competencias sobre el sistema penitenciario y los agentes forestales.