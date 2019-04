Ceniceros: PP trabaja para ganar las elecciones en Rioja y las vamos a ganar

Logroño, 10 abr (EFE).- El presidente de los populares riojanos, José Ignacio Ceniceros, ha señalado este miércoles a Efe que, en La Rioja, "el PP trabaja para ganar las elecciones y las vamos a ganar".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por el barómetro preelectoral que publicó ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que indica que el PSOE conseguiría dos escaños en La Rioja, uno el PP y otro Unidas Podemos.

"Las elecciones no las ganan las encuestas", ha indicado Ceniceros, para quien "se han dicho muchas cosas, pero lo que sí puedo decir es que, en La Rioja, el PP trabajamos para ganar las elecciones y las vamos a ganar".

Ha añadido que desde que José Félix Tezanos es presidente del CIS, "ya no me sorprende nada, lo único que me sorprende es que él ha destrozado a esta institución".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha señalado, en un encuentro informativo, que "sigue la tendencia tendenciosa del señor Tezanos, no hay quien se lo crea y en La Rioja menos".

También en una rueda informativa, la número uno de la lista socialista al Senado por La Rioja, María Victoria de Pablo, ha señalado que lo que marca el CIS es "una tendencia clara", que el ciudadano percibe al PSOE como el partido "más centrado y con propuestas más solidas centradas en las personas".

Ha detallado que la "encuesta real" es el próximo 28 de abril, para la que ha pedido "la mayor movilización de los riojanos y riojanas que quieren un gobierno progresista para que España siga avanzando frente a los tres partidos de la derecha que quieren frenar a la izquierda".