El 20,3 % de los riojanos votaría al PSOE el 28A y un 11,3% al PP

Logroño, 9 abr (EFE).- El 20,3 % de los riojanos asegura que, en las elecciones generales del 28 de abril, piensa votar al PSOE; el 11,3 % al PP; el 9 % a Unidas Podemos y el 3,9 % a Ciudadanos y Vox; mientras que el 28,1 % indica que no tiene aún decidido el voto.

Estos datos sobre lo que los riojanos piensan votar el 28 de abril figuran en el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este martes y correspondiente a 256 encuestas realizadas en 14 municipios de La Rioja durante los primeros 18 días del pasado mes de marzo.

A la pregunta sobre qué partido le gustaría que ganara, un 29,3 % de los encuestados en La Rioja indica que el PSOE, un 17,6 % opta por el PP, un 8,2 % por Ciudadanos; un 6,2 % por Podemos, un 3,5 % por IU y un 3,1 % por Vox.

Un 36,3 % de los encuestados cree que el PSOE ganará estas elecciones; un 25 %, el PP; un 3,9 %, ninguno; un 2,7 %, Ciudadanos; y un 30,9 %, no sabe.

El barómetro afirma que un 29,7 % preferiría que el presidente del Gobierno fuera en estos momentos el socialista Pedro Sánchez; un 14,5 %, el popular Pablo Casado; un 9,8 %, Albert Rivera, de Ciudadanos; un 6,2 %, Alberto Garzón, de IU; un 5,5 %, Pablo Iglesias, de Podemos; y un 18,4 %, ninguno de ellos.

Un 14,8 % de los encuestados en la comunidad riojana se define como conservador; un 13,7 % como socialista; un 12,9 % como progresista; un 10,9 % como apolítico; y un 14,8 % no sabe.

El primer problema en España para los encuestados es el paro, con un 43,4 %; y el segundo, con un 13,7 %, la corrupción y el fraude; y, en total, el desempleo registra un 64,5 % de las respuestas en La Rioja; un 29,7 %, la relativa a los políticos en general, los partidos y la política; y 28,9 %, la de la corrupción y el fraude.

En relación a la valoración de la actuación política de los partidos que han tenido representación en el Parlamento español, un 28,9 % de los encuestados en esta comunidad considera mala la relativa al PP, un 40,2 % califica como regular la del PSOE; un 31,2 % entiende que ha sido muy mala la de Podemos; y un 29,7 % cree que la de Ciudadanos ha sido mala.

También un 77 % de los encuestados asegura que acudirá a votar el 28 de abril; un 9 % cree que probablemente lo hará; un 4,7 % entiende que probablemente no lo hará; un 3,1 % afirma que no votará y un 5,1 % aún no lo ha decidido.