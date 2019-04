Montserrat pide votar con la cabeza, el corazón y el bolsillo al PP

Logroño, 9 abr (EFE).- La candidata número uno popular al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido a los españoles que voten con la cabeza al PP, que "ha demostrado que, cuando gobierna, es cuando mejor le va a España"; con el corazón porque "siempre ha amado y defendido la unidad de España"; y con el bolsillo porque "nunca va a crujir a impuestos a los españoles".

Montserrat ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Logroño, antes de participar en un acto sobre pensiones, en el que también han intervenido la vicesecretaria de Política Social del PP y alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; y el presidente del PP y del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha dicho que el 28 de abril, en el que se celebrarán las elecciones generales, y el 26 de mayo, con los comicios autonómicos, locales y al Parlamento Europeo, está "mucho en juego", supone "el ser o no ser España".

Ha indicado que el Brexit ha enseñado mucho, pero no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "continúa pactado con Otegi, Torra, Puigdemont e Iglesias para terminar con España y también con la Unión Europea".

Así, ha dicho que los populares no van a "permitir que España se venda a plazos y se doblegue ante el nacionalismo", por lo que ha insistido en que el 28 de abril solo se puede elegir a dos presidentes: al socialista Pedro Sánchez o al popular Pablo Casado.

"O Sánchez y su frente popular o el valor seguro del PP de Casado para continuar con el crecimiento económico, la creación de empleo, garantizar las pensiones, frenar al independentismo y defender la unidad de España sin complejos y con la ley en la mano", ha constatado.

Por ello, ha opinado que "todos los votos que el 28 de abril no sean para Casado serán escaños para Sánchez, Iglesias, Rufián y Puigdemont; no valen los experimentos porque se decidirá lo que gobernará en los próximos cuatro años, no en ocho meses".

La exministra de Sanidad ha propuesto este martes una estrategia nacional de la soledad para "dar autonomía, fuerza y empoderamiento a la gente mayor".

"El PP somos el partido de las personas y de las soluciones a los problemas reales de los españoles y uno de los grandes desafíos son las pensiones", ha constatado.

Por ello, ha subrayado que su partido "siempre ha garantizado las pensiones de los españoles", además de revalorizarlas e incrementar su cuantía, "algo que se ha conseguido con empleo".

Ha asegurado que el PP ha creado empleo de calidad y ha recordado que su objetivo es llegar al año 2020 con 20 millones de personas que trabajen en España.

Según ha dicho, el PSOE dejó 3 millones de parados y congelaron las pensiones; mientras que durante 2018, gracias al PP, subieron las pensiones medias el 1,6 por ciento, a pesar de que el IPC se incrementó el 1,3 por ciento; las pensiones mínimas se incrementaron el 3 por ciento y las de viudedad, el 7,4.

"No aceptamos lecciones de nadie en la defensa de las pensiones porque el PP siempre ha estado al lado de los pensionistas, de la gente mayor y de que España esté en la senda de crecimiento y de la creación de empleo", ha insistido.

Por su parte, Gamarra, cabeza de lista del PP de La Rioja al Congreso de los Diputados, ha dicho que uno de los compromisos electorales de su partido es que, en el plazo máximo de 30 días ,se resuelvan los expedientes para conceder la dependencia en España.

"No puede ser que vivamos en un país, al que nos han llevado los socialistas, en el que la dependencia tiene listas de espera en situaciones tan alarmantes y necesarias de dotar de recursos públicos", ha subrayado.

La vicesecretaria de Política Social del PP ha recordado el complemento de las pensiones para las madres trabajadoras que puso en marcha Montserrat, que llega hasta el 15 %.

Ha insistido en que el PP es "el valor seguro" para las pensiones, con una revalorización para garantizar el poder adquisitivo de los mayores, además del incremento de las prestaciones mínimas.

Ceniceros ha expresado su "respeto y gratitud" a todas las personas mayores porque, con su generosidad, han contribuido a la prosperidad de España, con "mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo" y en momentos decisivos de la crisis han supuesto "el verdadero sostén de muchas familias".

En este sentido, ha dicho que hay que expresar a los mayores la "tranquilidad" de que sus pensiones van a estar "garantizadas", gracias al PP, que en los últimos años se ha ocupado de su revalorización.

Tras el acto celebrado en la capital riojana, Montserrat se ha desplazado al municipio de Calahorra, donde ha intervenido en un acto público con Gamarra, el alcalde y candidato popular a la Alcaldía, Luis Martínez-Portillo, y la número tres al Senado del PP riojano, Rosa Ortega.