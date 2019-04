La Gota de Leche acoge una exposición y diez proyectos de las Becas Inicia

Logroño, 9 abr (EFE).- La Gota de Leche acoge durante el mes de abril una exposición colectiva de participantes en las Becas Inicia y la presentación de diez proyectos becados, ha avanzado este martes el concejal de Jóvenes de Logroño, Javier Merino.

Merino y la responsables del Área de Cultura Joven del Ayuntamiento de Logroño, Piedad Valverde, han presentado, en una rueda informativa, la programación de actividades de la tercera edición del Concurso de Becas Inicia, destinado a iniciativas artísticas de jóvenes y convocado por la Concejalía de Jóvenes.

Esta programación de abril incluye una exposición colectiva de los proyectos presentados a las actuales Becas Inicia, que podrá visitarse hasta el 27 de abril en el Patio de La Gota de Leche; y la presentación individual de los trabajos de los artistas becados de este año.

"Llegó el mes en que los artistas becados de este año expondrán su trabajos y nos contarán sus proyectos", ha afirmado Merino, quien ha añadido que se podrá disfrutar de una exposición colectiva con muestras de todos los proyectos.

Se trata de "un mes cargado de arte para disfrutar con nuestros jóvenes creadores", según Merino, quien ha recordado que las Becas Inicia destacan por su variedad en las modalidades y por la innovación.

Ofrecen dos becas de 1.000 euros y ocho, de 500 euros; están destinadas a jóvenes de entre 18 y 25 años y se contempla la posibilidad de que uno o varios de los becados puedan participar en un intercambio cultural con el Centro de la Unesco de Troyes (Francia).

Con ello, ha dicho, se busca estimular y promover la creación artística de los jóvenes de Logroño, apoyar su consolidación y posibilitar sus proyectos e ideas de campos artísticos muy variados, como literatura, vídeo, teatro, artes plásticas y música.

Merino ha indicado que la clave del concurso es "ayudar a que toda aquella iniciativa cultural de interés artístico que no se lleva a cabo por falta de medios, se realice y vea la luz".

"Las becas representan una instantánea del momento cultural, un reflejo de la realidad de la ciudad a través de las manifestaciones y expresiones artísticas de sus jóvenes creadores, ha relatado.

Ha recordado que, desde la primera edición de las becas, se han cubierto los proyectos de treinta jóvenes y se han concedido ayudas por 18.000 euros.

En esta tercera edición se han presentado 18 proyectos y, para su concesión, se ha tenido en cuenta la calidad y la novedad artística de la propuesta, la difusión, diseños, presupuestos y cualquier otro aspecto relacionado con su viabilidad.

También se han valorado de una forma especial las propuestas que hayan incorporado nuevos soportes y tecnologías.

Se presentarán los proyectos "Ilustración infantil", de Sara Martínez; "Sobreviviendo por Europa", de Ángela Santolaya; "Arte cochino", de Nahia Jaussi; "Proyecto 3D", de Diego Martín; vídeo-clip "Fake Teddy"; cortometraje "Hazard", de Marina Montes; y CD "All I have to say", de Aarón Gómez.

A ellos se sumarán la presentación de la instalación "El estío latente", de Sofía Moreno; "Revista La Cruda", de César Niño; y "Logroño Poético", de María Goñi.