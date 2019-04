Podemos y Ciudadanos, a favor de reforzar por ley los derechos sociales

Madrid, 8 abr (EFE).- El PSOE y Podemos plantean reformar la Constitución para convertir los derechos sociales en derechos fundamentales y evitar que estén al albur de cada Gobierno, el PP se opone a ese cambio y Ciudadanos propone desarrollar legislativamente esos derechos sin cambiar la Carta Magna.

Estas son algunas de las propuestas de los partidos mayoritarios para las próximas elecciones generales que han defendido en el encuentro "Tercer Sector y nuevos escenarios políticos: cara a cara entre ONG y partidos", celebrado este lunes en el auditorio de Caixa Forum con la asistencia de más de 200 organizaciones del Tercer Sector.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, encargada de exponer el programa socialista, ha defendido una reforma de la Constitución (CE) para dar mayor protección a los derechos sociales y convertirlos en derechos fundamentales, evitando que estén sujetos a las políticas de cada gobierno.

"Todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar" requiere de esa protección "para evitar que los derechos sociales sufran mermas", aunque -ha recordado- una reforma de la Carta Magna requiere de consenso.

De la misma opinión es la Secretaria de Políticas Sociales de Podemos, Pilar Garrido, quien se ha mostrado a favor de esa reforma de la protección social para que sea "un derecho fundamental, reforzar su contenido y sus garantías".

"Es necesario garantizar un suelo de recursos económicos a las diferentes políticas públicas y también el hecho de que constitucionalmente no se cambie una ley según el gobierno de turno", ha señalado la representante de Podemos, quien también ha propuesto una reforma fiscal "para que los que más tienen, subvenciones más esas políticas sociales".

Para Sara Giménez, de Ciudadanos, "los derechos sociales están reconocidos en la CE, pero hay que desarrollar esos derechos legislativamente" porque "no se pueden quedar en proclamas".

"La modificación -de la CE- habría que estudiar bien cómo se hace, no se puede hacer un brindis al sol cuando hablamos de reformas constitucionales; debería hacerse de manera progresiva, analizar los derechos y ver qué derechos merecen una cambio de rango jurídico", ha puntualizado Giménez.

"Hay que mejorar el sistema de financiación del Tercer Sector y mejorar su participación porque puede hacer de termómetro al Estado de lo que falla en la sociedad; son las personas que están más cerca de la sociedad civil y de los grupos vulnerables", ha señalado la popular.

El PP rechaza esa reforma de la Constitución, ha dicho Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño.

"La Constitución no marca limites, no es un ningún obstáculo, es la herramienta que nos permite avanzar" en que todos los derechos estén garantizados, por lo que -ha añadido- no cree que los pasos que se deban dar tienen que ser esa reforma constitucional "sino de otro tipo de instrumentos".

"Las leyes son posibles en el marco de la Constitución y tener una CE madura y con amplio consenso y respaldo es un marco perfectamente óptimo para que podamos seguir avanzando y en el que ya están garantizados esos derechos", ha insistido la popular.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha expresado las dificultades del sector y la falta de presupuesto de los últimos años, que ha generado "situaciones más complejas aún" para los colectivos más vulnerables.

"Venimos de una larga crisis, que la sociedad ha sufrido mucho y espero que esta calma no se convierta en tempestad", ha advertido Poyato, quien ha opinado que "España no puede permitirse dejar a nadie atrás".