Andreu: la Cámara puede colaborar a relanzar el crecimiento de La Rioja

Logroño, 5 abr (EFE).- La candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno regional, Concepción Andreu, ha considerado hoy que la Cámara de Comercio puede ser "un instrumento" para "relanzar" el crecimiento económico y comercial de la comunidad.

Andreu ha hecho estas manifestaciones antes de mantener un encuentro con responsables de la Cámara, encabezados por el presidente de la institución, Jaime García Calzada; junto a Andreu han participado en el encuentro las candidata por el PSOE riojano al Congreso y al Senado, María Marrodán y María Victoria de Pablo, respectivamente, y la número cuatro en la candidatura al Ayuntamiento de Logroño, Esmeralda Campos.

La candidata a la presidencia del Gobierno ha lamentado que el actual Ejecutivo no haya sido capaz de "romper el ritmo decadente de la región, cuando el resto de las comunidades autónomas están creciendo a nivel económico y de emprendimiento!.

El PSOE, ha defendido, "cree en las capacidades de La Rioja y está dispuesto a trabajar para impulsar La Rioja", y en esa tarea "la Cámara de Comercio puede ser un instrumento más para relanzar el crecimiento económico, comercial y empresarial de La Rioja".

Ha recordado que diferentes estudios y datos oficiales sitúan a La Rioja como la comunidad cuyo PIB menos crecerá en 2019 y eso supone que "estamos perdiendo oportunidades mientras otras regiones las van aprovechando".

En la Rioja "llevamos demasiado tiempo con la autocomplacencia y el conformarse con aquello de estar mejor que la media, pero acumulamos tres años a la cola del crecimiento en España y con el pronóstico claro, según CEPREDE, de que seguiremos siendo la última en crecimiento económico este 2019".

Así, ha repasado, mientras a una región uniprovincial, "no foral y no muy grande", Murcial, este organismo le calcula un crecimiento del 2,9 %, por encima de la media, a La Rioja le asigna un punto menos.

"No se trata de colores políticos, sino de estilo, hablo de ímpetu, ganas, ideas, ilusión y confianza en una tierra tan llena de posibilidades como La Rioja", ha dicho.

Porque no comprende como tras el inicio de legislatura "en el que se veía la tendencia de declive, el Gobierno regional, no hizo nada por innovar, por facilitar la inversión, por atraer negocios alternativos, si es que los tradicionales ya no quieren invertir en La Rioja".

"No hay impulso por parte del Gobierno riojano de Ceniceros", ha insistido, aunque ella cree "en las posibilidades de La Rioja y en el espíritu emprendedor de las riojanas y riojanos, a los que, por cierto, hay que darles todas las facilidades y apoyo para que sus proyectos innovadores se puedan desarrollar", ha dicho.

Entre las propuestas que ha trasladado a la Cámara, Andreu ha reconocido que "a los riojanos nos sobran ideas, pero hay dificultades para plasmarlas en la realidad porque hay muchas trabas administrativas" por lo que "es necesario facilitar esos trámites".

Ha insistido en el papel que puede jugar la Cámara de Comercio "para invertir en formación y asesoramiento empresarial, así como proporcionar servicios de mediación y de arbitraje mercantil, todo enfocado a facilitar el desarrollo e implantación de empresas".

A preguntas de los periodistas, Andreu ha lamentado las manifestaciones de la exministra de Agricultura del PP, Isabel Tejerina, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber sacado de la agenda política las cuestiones agrícolas.

Para Andreu los dirigentes del PP "han perdido el norte" porque "a Pedro Sánchez y al PSOE les importa el campo" y ha lamentado que "una persona que haya tenido la oportunidad de ser ministra de Agricultura utilice la política de esta manera tan fea".