Haro recauda casi 415.000 euros de la liquidación a la AP-68 de 2015 a 2017

Logroño, 4 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Haro ha recaudado casi 415.00 euros procedentes de las liquidaciones a la empresa concesionaria de la AP-68, correspondiente al tramo del término municipal jarrero y con carácter retroactivo, de los años 2015, 2016 y 2017, ha dicho este jueves la alcaldesa, Laura Rivado.

Rivado, también titular de la Concejalía de Hacienda, ha lamentado, en una nota, que el anterior gobierno local dejara "escapar" más de 100.000 euros anuales al no cobrar la contribución a la empresa concesionaria de los años 2012, 2013 y 2014.

Ha explicado que, en 2018, se cobró la cantidad correspondiente a ese ejercicio y este año se girará el recibo que corresponde.

Ha destacado la buena gestión que su equipo de gobierno ha hecho para que, por primera vez, a lo largo de toda una legislatura, la empresa concesionaria de la AP-68 pague la contribución correspondiente.

La regidora ha formulado varias preguntas a los responsables de los anteriores equipos de gobierno encargados de gestionar el Ayuntamiento de Haro durante más de veinte años.

"¿Cuál fue el motivo por el que no se cobraba la contribución a la autopista?, ¿por qué razón no se bajó el tipo impositivo a los jarreros, que vieron como aumentaba su recibo mientras que una gran empresa quedaba exenta?, ¿creen que esto es una buena gestión económica?", ha señalado.

Para ella, es "el PP al que le corresponde dar las explicaciones pertinentes", a lo que ha añadido que la "buena" fiscalización de su equipo de gobierno permitió darse cuenta de que la concesionaria de la AP-68 debía pagar la contribución y, por ello, se le comenzaron a girar los recibos oportunos.

Ha indicado que el Ayuntamiento ha podido reclamar, con efecto retroactivo, lo que te permite la ley y ha podido ingresar casi 415.000 euros extra.

"A lo largo de esta legislatura, nosotros hemos bajado la contribución y hemos recaudado más por un mayor control", ha afirmado Rivado, quien ha dicho que estudia la fórmula para que ese dinero revierta directamente en los jarreros, "puesto que es de ellos".

Hasta ahora, ha dicho, el Ayuntamiento de Haro no tenía en caja ese dinero por "una gestión inapropiada y por una dejadez manifiesta".

"El erario público de los jarreros es de ellos y nosotros somos los responsables de protegerlo y gestionarlo de la forma más apropiada posible", ha defendido.

Por ello, ha lamentado que se haya "frivolizado" con algo tan positivo como es la bajada de deuda, la reducción de impuestos y el aumento de la inversión, "todas ellas medidas que han permitido que ahora, al finalizar la legislatura, las arcas estén más saneadas".

En relación a la evolución de la deuda, ha recordado que, a 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Haro adeudaba 3,1 millones de euros y, cuando finalice 2019, esa cifra será de 105.500 euros, lo que supone haber rebajado más de tres millones de euros de deuda en cuatro años, "algo que nunca ha ocurrido en una sola legislatura en Haro, le pese a quien le pese".

También se ha referido a que, "frente a las burlas sobre el supuesto 'banco del tripartito' del que hablan los populares, ese banco ha permitido bajar impuestos, invertir más, reducir deuda y llevar a cabo proyectos que han supuesto una notable mejora en la ciudad".

Rivado ha asegurado que, frente a ello "el 'banco de los populares' era el de más deuda, subida de la contribución, un cuadro financiero que no existe, barcos del vino que no navegan y no cobrar el IBI a las grandes empresas".