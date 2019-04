García Tejerina censura que la PAC ha desaparecido de la agenda del PSOE

Logroño, 4 abr (EFE).- La candidata del PP al Congreso por Valladolid, Isabel García Tejerina, ha censurado este jueves que "la Política Agraria Común (PAC) ha desaparecido de la agenda del Gobierno socialista y no es una prioridad para el presidente Pedro Sánchez".

García Tejerina ha hecho estas declaraciones a los periodistas acompañada por las candidatas del PP de La Rioja al Congreso, Concepción Gamarra, y al Parlamento Europeo, Esther Herranz, antes de reunirse con representantes del sector agrario riojano.

"Cuando el PP ha gobernado, ha subido la renta agraria; cuando lo ha hecho el PSOE, los agricultores han perdido renta, según los datos oficiales, porque la agricultura no está en la agenda de Pedro Sánchez, porque a Bildu o a los independentistas poco les interesa", ha opinado la exministra de Agricultura.

Ha lamentado "que nunca se ha escuchado a Sánchez en ninguna institución europea que defenderá, por delante de cualquier otra política, los intereses de los agricultores", como hizo el PP.

En este sentido, ha recordado que la ministra de Economía, Nadia Calviño, tenía responsabilidades en el presupuesto europeo y las utilizó para "recortar un 30 por ciento las ayudas de la PAC para los agricultores españoles".

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió "frenar ese recorte", ha agregado, por lo que ha manifestado su sorpresa de que Calviño participase el pasado domingo, 31 de marzo, en la manifestación celebrada en Madrid contra la despoblación del medio rural.

Además, ha indicado que el PP había dejado aprobada la digitalización para todos los núcleos rurales de población, pero la ministra de Economía redujo las posibilidades de desarrollo del campo porque se ha pasado de 300 a 30 megas.

García Tejerina también ha criticado que el Gobierno de Sánchez "no ha vuelto a hablar de agua porque no cree en el regadío, pero sin grandes inversiones no llegará el riego a las explotaciones de los agricultores".

Gamarra ha constatado que la agricultura y la ganadería son uno de los sectores "fundamentales" para la economía de la región y, por tanto, un sector fundamental para el PP.

"El valor seguro para garantizar el futuro de las explotaciones de los agricultores y de los ganaderos riojanos es el PP, que es el partido que ha demostrado a lo largo de sus gobiernos su capacidad de negociar el mejor contexto político y económico", ha insistido.

También ha agradecido el trabajo desarrollado por García Tejerina en su etapa de ministra de Agricultura "para garantizar las mejores negociaciones posibles", que después tienen un "efecto directo en las economías de los profesionales del campo".

Por su parte, Herranz ha detallado que la reforma de la PAC haya recibido un apoyo muy grande por parte de la Comisión de Agricultura.

Ha dicho que el pasado martes se celebró la aprobación del documento de planes estratégicos, donde el PP demostró nuevamente que es "el partido del campo", ya que apostó por que el dinero de la PAC vaya destinado a las ayudas directas.

"Esta situación repercute directamente a los ciudadanos", ha añadido la eurodiputada, porque "el dinero de la PAC está pensado para que se produzcan alimentos de calidad para precios razonables para todos los consumidores europeos".

Además, ha precisado que se han rebajado las exigencias medioambientales que se pedían y se reconoce el papel fundamental que tienen los agricultores y los ganaderos en el mantenimiento del medio ambiente rural y en la mejora del entorno global.

Por otro lado, ha agregado que se dota a la PAC de herramientas para luchar contra la despoblación, potenciando las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales.