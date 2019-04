Representante UE defiende un acuerdo sobre el Brexit como lo más beneficioso

Logroño, 3 abr (EFE).- El director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, Jochen Mueller, ha subrayado este miércoles que Reino Unido tiene que encontrar la manera de adoptar un acuerdo sobre el Brexit, porque es "lo más beneficioso para todas las partes".

Mueller ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en Logroño la jornada "La empresa española ante el Brexit", a la que han asistido el director general de Comercio Internacional de Mercancías del Ministerio de Industria y Comercio, Guillermo Kessler; el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz; y el vicepresidente primero de la FER y de la Cámara de Comercio, Carlos del Rey.

Este representante de la Comisión Europea en España ha subrayado que, "hasta ahora, en el Reino Unido han tomado decisiones en contra de algo, pero no a favor", por lo que ha asegurado que "tienen todas las llaves para atravesar la puerta que quieran: la del acuerdo, que sería la mejor opción, o la del no acuerdo, entonces sería su responsabilidad".

Ha precisado que también pueden pedir que se alargue el plazo hasta el Brexit e, "incluso, decir que todo ha sido una broma", pero ha recalcado que "deben decidir algo ya, porque la incertidumbre es muy mala para las empresas".

También ha dicho la aprobación del Brexit supondría "seguridad jurídica para los ciudadanos y un tiempo de transición de casi dos años que permita a las empresas operar como lo hacen actualmente", lo que permitiría utilizar este plazo para negociar la futura relación económica y comercial.

"Un no acuerdo sería bastante más lesivo para ambas partes, la Comisión Europea y el Gobierno de España están preparados, pero no las empresas, pero no van a estar solas", ha insistido.

Ha recordado que se ya han adoptado medidas para apoyar a las empresas, como en agoalimentación, un sector que tendrá fondos europeos, y el Gobierno español va a ofrecer un cheque Brexit "para que las empresas se puedan preparar y asesorar ante los costes que conlleva".

"Habrá problemas en el caso de un no acuerdo, pero se pueden sortear", ha concluido Mueller.

Por su parte, Kessler ha dicho que Reino Unido se va a convertir en un país tercero, lo que supondrá "un cambio sustancial para muchas empresas en sus exportaciones al que deberán adaptarse".

Ha explicado que si Reino Unido sale del mercado único, esta situación tendrá efectos en los aranceles, los impuestos, los registros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, como las del vino.

Por tanto, los exportadores tendrán que realizar nuevos trámites administrativos, lo que supondrá "más costes", ha afirmado, aunque después de dos años las empresas españolas ya deberían haberse preparado para estos supuestos.

Del Rey ha explicado que, ante esta situación de "gran incertidumbre", la Federación de Empresas de La Rioja (FER) se ha encargado de reforzar todos los servicios de asesoramiento para evitar los daños que pudiera ocasionar el Brexit.

Ha subrayado que Reino Unido es el cuarto país al que más exporta productos La Rioja y el primer mercado en ventas de vino, por lo que a las empresas riojanas les "preocupa mucho" esta situación.

Por ello, la FER ha alcanzado acuerdos con la Cámara de Comercio de Londres para "dulcificar" un posible no acuerdo ante el Brexit, ha indicado.

Pérez Sáenz ha añadido que el Gobierno de España pretende transmitir a los ciudadanos "la mayor seguridad" y ha indicado que está "preparado" ante cualquier situación, de modo que el pasado 1 de marzo ya determinó las medidas para afrontar el Brexit, aunque "aún queda esperanza para llegar a un acuerdo".