Plataforma del Castillo de Davalillo pide al Gobierno que salga al retracto

Logroño, 1 abr (EFE).- La Plataforma por el Castillo de Davalillo ha instado este lunes al Gobierno de La Rioja a que ejerza su responsabilidad que la ley le otorga respecto al patrimonio y "salga al retracto al que tiene derecho sobre el castillo".

La Plataforma, a través de sus redes sociales, también ha instado a los partidos de ámbito regional a que sean consecuentes con el espíritu de la proposición no de ley aprobada en el Parlamento autonómico a favor de la consolidación y rehabilitación del castillo y su apoyo a una titularidad pública.

El pasado 23 de marzo, los vecinos de San Asensio, en una consulta popular, apoyaron, por una diferencia de 65 votos, que la actual Corporación municipal no ejerza el derecho de retracto y no se convierta en dueño legítimo del castillo de Davalillo, adquirido el pasado mes de enero por la Compañía Vinícola del Norte de España.

La Plataforma ha indicado este lunes que, tras ese sondeo, se constata que "una ajustada mayoría no quiere que el Consistorio municipal salga al retracto".

"Los motivos pueden ser muchos, tantos como votantes", ha dicho, por lo que, como "esto no ha sido unas elecciones plebiscitarias a la Plataforma", no valorará por qué ha ganado el no.

La Plataforma ha afirmado que acepta el resultado, pero "sin renunciar a su convencimiento de que el patrimonio histórico y cultural debe ser de dominio público".

Ha recordado que, desde un principio, la Plataforma entendió que la mejor manera de que el pueblo se beneficiara del castillo era que estuviera en sus manos, "siendo los vecinos de San Asensio los dueños de su destino", pero "no ha sido así".

También piensa que "un patrimonio de todos los riojanos no puede quedar exclusivamente en manos privadas", dado que, según sus datos, el castillo de Davalillo es, posiblemente, el castillo riojano que ha llegado a la actualidad en mejor estado de conservación y es "una de las maravillas del patrimonio regional".

La Plataforma ha relatado que las formas de gestionar este patrimonio puede ser variadas y ha dicho que en ningún momento ha rechazado una posible cogestión público-privada, por poner un ejemplo.

Sin embargo, le parece "irrenunciable" que la propiedad de estos bienes esté total o parcialmente en manos públicas; además de que un 45 % de los vecinos de San Asensio así se han manifestado y está segura de que "hay un gran porcentaje de la población riojana que así lo entiende".