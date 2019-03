El 30 % de los electores aún no ha decidido su voto para las generales

Logroño, 30 mar (EFE).- El 30 % de los electores no ha decidido aún su voto para las próximas generales y las encuestas no reflejan la intención real de algunos votantes que no reconocen su opción política, porque apoyan a formaciones que "no tienen buena prensa", ha dicho a Efe el especialista en Comunicación y Marketing Político Julio César Herrero.

Con motivo de su participación en Logroño en un curso de formación sobre comunicación política organizado por la Asociación de la Prensa de La Rioja, Herrero ha analizado la campaña electoral para el próximo 28 de abril.

Ha indicado que se trata de un proceso "peculiar y diferente", al producirse después de una moción de censura y no poder haber sacado adelante los presupuestos.

A su juicio, la forma de hacer las campañas ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente por la función que desarrollan los medios de comunicación digitales y la utilización de las redes sociales como "herramienta para movilizar".

En este sentido, Vox utiliza las redes en su beneficio y también los medios tradicionales, "sin necesidad de pagar publicidad ni agendar entrevistas".

"Sus propuestas, solo con insinuarlas en un tuit, tienen transcendencia mediática, bien sea por el tipo de contenido, la manera de plantearlas, el lenguaje utilizado, el morbo que despiertan y la expectativa que generan", ha recalcado.

Además, Vox da la sensación de "presencia" y de ser un partido "seguido", para lo que sus dirigentes saben "calcular bien los espacios" en los que ofrecen sus mítines, para lo que "no necesitan grandes espacios".

Por ello, Herrero cree que el partido que preside Santiago Abascal, quien participará el martes 2 en un acto público en Logroño, "lo está haciendo francamente bien esta campaña", y sin gastar mucho dinero, ya que carece de subvención pública al no tener representación parlamentaria.

Ha opinado que, si Abascal no ofrece ruedas de prensa, "evita crisis y controla el mensaje, ya que sus afirmaciones no tienen posibilidad de ser rebatidas", por ello sus intervenciones públicas son en espacios donde hace "ejercicios de catarsis colectiva" y en medios de comunicación "en los que se encuentra muy cómodo".

Además, ha dicho que el presidente de Vox no presenta propuestas ni desgrama su programa electoral, ya que se limita a hablar sobre la cuestión de Cataluña, su cruzada al comunismo, seguridad, inmigración y unidad de España.

Sin embargo, este partido no ha detallado sus iniciativas en materia de agricultura, relaciones internacionales o política medioambiental, ha precisado, ni tampoco ha explicado cómo piensan recuperar las competencias en sanidad y educación.

Sobre la reaparación del expresidente del Gobierno José María Aznar el pasado miércoles, 27 de marzo, en un acto-mitin en Valencia, Herrero ha considerado que su objetivo fue "transmitir que la pureza en la derecha tiene un nombre, y es el Partido Popular, porque este tipo de mensaje no lo puede contar Pablo Casado, quien tiene que estar entre un lado y otro", en alusión a Vox y Ciudadanos.

Respecto a la situación interna de Podemos, ha ironizado que "da igual dónde mires", porque en muchas comunidades "van a su aire", por lo que cualquier cosa externa "les viene bien" para desviar la atención, como la investigación policial que desarrolló el excomisario Villarejo sobre el líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

"Así, con el tema del espionaje y los poderosos, han podido retomar un discurso que ya estaba perdido, para dar el protagonismo al pueblo", ha considerado este experto.