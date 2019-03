El Gobierno riojano exige al Estado la compensación por el efecto frontera

Logroño, 29 mar (EFE).- El Ejecutivo riojano recurrirá ante la Audiencia Nacional que obligue al Estado a activar el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, que prevé la compensación del Gobierno de España a La Rioja por el efecto frontera con Navarra y País Vasco, y la constitución de la Comisión Mixta entre ambas administraciones.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este viernes la interposición de este recurso, que se presentará en los próximos días, después de agotado el plazo dado por el Gobierno riojano al Gobierno de España para que, formalmente, constituya esta Comisión, sin haber obtenido respuesta satisfactoria, ha informado el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez.

Este "efecto frontera" se sustancia en los desequilibrios que se generan en La Rioja por su situación limítrofe con los territorios forales, que tienen un régimen fiscal diferente a esta comunidad.

El Gobierno riojano requirió la convocatoria de esta Comisión, tras comprobar que el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2019, que pretendía aprobar el Gobierno de España era "lesivo para La Rioja" en inversiones en infraestructuras, y demostraba que no se iban a cumplir el compromiso del Estado de colaborar en la financiación de la reforma el IES Sagasta de Logroño.

Ello ha justificado, ha precisado Domínquez, que el Gobierno de La Rioja haya acudido a los procedimientos administrativos y judiciales para defender los intereses generales de los riojanos.

Ha explicado que, hasta la actualidad, las compensaciones económicas recibidas por La Rioja del Gobierno de España, conforme al artículo 46 de este Estatuto, se han regulado en convenios.

Estos convenios fueron para la construcción del Palacio de Congresos de La Rioja (Riojaforum) y la cesión del edificio del Banco de España, que era la fórmula elegida con el anterior Gobierno central, del PP, para cofinanciar la reforma del Sagasta.

Domínguez ha indicado que espera que haya sentencia a este recurso en el presente año.

Ha incidido en que el Gobierno de La Rioja ha adoptado esta decisión tras agotar los cauces de diálogo y comprobar que la voluntad de colaboración y lealtad institucional que ha mantenido con el actual Gobierno de España en reclamaciones de "vital importancia para La Rioja" no se ha visto correspondida.

El consejero ha precisado que, hasta el momento, la única reacción a este requerimiento ha sido una carta de la ministra de Hacienda al presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, recibida el pasado día 27, en la que traslada la petición al Ministerio de Política Territorial por considerar que es el competente en materia de Comisiones Mixtas de Transferencias.

Sin embargo, ha indicado que el Ejecutivo regional considera que esta carta no da respuesta al requerimiento porque no convoca la comisión ni argumenta por qué la rechaza y además no cumple las formalidades exigidas por la naturaleza de un procedimiento prejudicial.

Por este motivo, el Gobierno continuará con los trámites previstos para reclamar por vía judicial la constitución de la comisión mixta con el objetivo de defender los intereses generales de La Rioja, ha concluido.