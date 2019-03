Experto asegura que "se miente mucho respecto a la mentira"

Logroño, 29 mar (EFE).- El profesor de Comunicación Interpersonal de la Universidad de Navarra y director de Esolano Experts in Business Psychology, Esteban Solano, ha asegurado a Efe que "se miente mucho respecto a la mentira" y que "hay muchos bulos que se repiten y se dan por buenos".

Solano participa en Logroño en las VI Jornadas de Relaciones laborales y Recursos de la Universidad de La Rioja, en las que ha impartido una clase sobre "Lo que no dices habla mucho de ti. Detectando la mentira", en la que ha explicado la importancia de la comunicación no verbal y si realmente sirve para detectar los engaños.

Ha reconocido que es "muy complicado saber cuando alguien miente" y ha añadido que se ha demostrado que "tienen el mismo nivel de acierto los que se dicen expertos en detección de mentira, como pueden ser los cuerpos policiales u otros, que el azar".

"Si tú tienes a dos personas y hay que decidir quién miente y quién no, el nivel de acierto será igual en una persona de la calle que en ese experto", ha opinado.

Asimismo, ha indicado que "los detectores de mentiras como tal no existen, no hay una máquina que pueda indicar que alguien miente" y ha afirmado que "se han repetido tanto algunos mensajes sobre la mentira que la ciudadanía ha llegado a creerse cosas que no son ciertas".

Ha ejemplificado que se reitera que el 7 % de un mensaje es verbal, el 38 %, señales paralingüísticas y el 55 %, lenguaje corporal, pero ha insistido en que "no es cierto", ya que las investigaciones han demostrado que, "aunque el comportamiento no verbal es importante, no hay cifras que puedan indicar hasta qué punto".

También ha puntualizado que se suele decir que hay señales que demuestran que una persona miente, como son las fisiológicas, en relación a la sudoración; las lingüísticas, como dar pocos o demasiados detalles; y las comportamentales, como cambiar de postura y no mirar a los ojos, pero Solano ha detallado que se ha comprobado que no tienen por qué evidenciar una mentira.

Lo que sí que está demostrado es que cuando alguien miente, hay una mayor latencia de respuesta, o sea, que tarda más en responder, porque lleva una mayor carga cognitiva, ha explicado.

Por otro lado, Solano ha opinado que la mentira, además de las connotaciones negativas, también tiene positivas y ha puesto como ejemplo el mundo laboral, en el que "hay personas que se saben 'vender' mejor en los procesos de selección precisamente porque tienen una mayor capacidad para mentir".

"Hay que quitar ese estigma que tiene la mentira de que solo es negativa; al final, todos los hacemos, lo que es importante es el momento en el que se miente", ha mencionado.

Además, ha admitido que, en cierto modo, la mentira es "adictiva" y provoca un efecto que es muy parecido a las situaciones de compromiso, "cuanto más tiempo pasa, más difícil es rectificar"; y "hay gente que no sabe muy bien cómo pararla", ha concluido.