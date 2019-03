Suárez Illana: España puede estar orgullosa, no colonizó, sino que integró

Logroño, 28 mar (EFE).- El número dos de la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez Illana, ha afirmado este jueves que España "puede estar orgullosa de lo que es y de lo que ha sido" y "del imperio que logró crear, en el que no colonizó, sino que integró".

Suárez Illana ha intervenido en Logroño en el foro "La España necesaria: libertad y concordia", organizado por el PP de La Rioja, donde también ha participado su presidente y jefe del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

El candidato al Congreso de los Diputados, en su intervención, ha añadido que, aunque "seguro que (España) ha cometido errores en su historia, como todas las naciones, podemos estar orgullosos del imperio que logramos crear, solo comparable al de Roma".

"España no colonizó, sino que integró, porque los territorios de América eran tan España como Logroño o Salamanca y allí fundamos hospitales, universidades y naciones y de eso podemos sentirnos orgullosos", ha insistido.

Suárez Illana también ha apelado a recuperar el espíritu de concordia de la Transición y a respetar al "discrepante".

Se ha referido a la Ley de Concordia que propugna el PP y ha defendido la necesidad de que haya consenso para cambiar los nombres franquistas de las calles de una ciudad sin que haya enfrentamientos.

Ha precisado, en relación con la Ley de Memoria Histórica, que ha venido a dignificar un bando y a criminalizar otro, lo que ha calificado de "error" porque ambos bandos son "anacrónicos" y, en ese contexto, ha apelado a "cerrar ese capítulo".

Por ello, ha defendido la Ley de Concordia para que, "si alguien se puede sentir víctima, a pesar de lo hecho en la Transición y después, que tenga un cauce para que se le pueda satisfacer en lo posible".

Suárez Illana ha asegurado que se debe "respetar al discrepante" y ha dicho que le ofendió "tremendamente" cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, fue "escupido" en el Congreso de los Diputados.

"Lo sentí en el alma y eso es una falta de respeto intolerable y me llamó también mucho la atención que su presidente (en relación a Pedro Sánchez) no saliera a defenderle mucho más".

Ha añadido que "esas faltas de respeto se deben erradicar de la vida pública y no solo de la vida política".

Entre otros aspectos, se ha referido al PSOE, un partido del que ha dicho que "se ha escorado de forma radical" hacia la izquierda, lo que ha criticado porque es una formación cuya trayectoria ha valorado.

Ha aludido, además, a la Transición y a la Constitución de 1978, con la que, "curiosamente, nadie en su totalidad estaba de acuerdo con lo que se hizo, pero en ella cabemos todos y participamos todos".

En su opinión, España en tres años, entre 1975 y 1978, "asombró al mundo" al aprobar "una de las Constituciones más avanzadas" porque "fuimos capaces de fijar un objetivo amplio y aceptamos los sacrificios personales de cada uno para satisfacer lo común".

"La Transición fue el reconocimiento al que no piensa como yo, que no tiene los mismos ideales políticos, pero no es enemigo, sino complementario", ha asegurado, "y fruto de eso hemos logrado la mejor España de la historia".

Ha admitido que él, "como todos", ha "aprendido" a ser monárquico "con los años" y ha dicho que tampoco tiene "nada en contra de la República porque hay grandes países que se rigen con ese sistema".

"Pero en España, la Monarquía es extraordinariamente buena y permite tener un embajador -en referencia al Rey- al que todo el mundo quiere recibir y que defiende los intereses del país", ha afirmado.

Ha aludido a que cuando el Rey emérito fue nombrado jefe del Estado, "podía haberse equivocado y hacer otra cosa, porque recibió un poder casi absoluto", pero "se lo devolvió al pueblo".

Después de la Transición, ha explicado, don Juan Carlos "volvió a triunfar" con su intervención en contra del intento de golpe de estado del 23 de febrero 1981.

Para él, "parecía que el Rey Felipe VI iba a recibir el país en un momento dulce y se topó de bruces con uno de los problemas más importantes a los que se ha enfrentado España: el secesionismo catalán".

Y "dio una sorpresa extraordinaria el 3 de octubre de 2017 al asumir el peso del Estado", ha indicado, con un discurso con el que "prendió el orgullo de ser español" y, "por eso, le tenemos que dar las gracias de manera absoluta, por despertar otra vez la ilusión de los españoles".

Ceniceros ha definido a Suárez Illana como una persona que tiene el legado, la libertad y la concordia que le dejó su padre, Adolfo Suárez González, expresidente del Ejecutivo central.

Ha indicado que La Rioja está "comprometida con el futuro y la unidad de España" y es "una región que también ha procurado luchar por mantener la concordia".

Ha añadido que la concordia es "algo que nos puede unir y lo tenemos que hacer a base de trabajar con diálogo, cordura, conocimiento y con acuerdos; y, para él, "es lo más importante que nos está pidiendo la sociedad española".