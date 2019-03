Logroño incorpora nueve contenedores para ropa en el centro de Logroño

Logroño, 26 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Logroño ha incorporado nueve contenedores más de recogida de ropa en el centro de la ciudad en colaboración con la Fundación Cáritas Chavicar.

El concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, y el director gerente de la Fundación Cáritas Chavicar, Jesús Pablo Romero, han analizado este martes en una rueda informativa la situación de la recogida selectiva textil en los contenedores distribuidos en las calles de Logroño.

El concejal ha explicado que estos nueve contenedores nuevos situados en el centro de Logroño tienen el objetivo de ?recoger la máxima cantidad de ropa que se pone en el mercado?.

El concejal de Medio Ambiente ha señalado que las cifras de recogida de ropa son ?muy positivas? ya que en 2018 se recogieron casi 300.000 kilogramos de ropa entre ?los 22 contenedores distribuidos por la ciudad, los tres que están en las instalaciones deportivas y uno en el Punto Limpio municipal?.

Ruiz ha apuntado que en 2018 se recogieron 14.000 kilos más que el año anterior y cerca de 75.000 más que en 2015, ?lo que refleja una gran concienciación de los logroñeses?, ha afirmado el concejal.

Además, Ruiz ha comentado que el objetivo que se han marcado para este 2019 ha sido llegar a los 325.000 kilos de ropa recogida y ?en dos o tres años, nos hemos puesto la meta de recoger 500.000?, ha señalado el concejal.

Por todo esto, Ruiz ha agradecido a los técnicos municipales por haber buscado las movilizaciones en el centro de la ciudad y a Caritas Chavicar ?porque nunca descansan? y además, el concejal ha pedido a los vecinos que ?la ropa que cambien de armario y que no vayan a utilizar que la traigan a estos nuevos contenedores?.

Por su parte, Romero ha agradecido al Ayuntamiento de Logroño la facilidad para implementar estos nueve contenedores en el centro de Logroño, concretamente en calles como San Antón, Pérez Galdós, Avenida de España o Avenida de Colón entre otras, ?ya que es muy importante para nosotros?, ha afirmado.

Romero ha señalado que con esta nueva implantación de contenedores y junto con la colaboración de la fundación Cáritas Chavicar, que tiene 31 puntos colaboradores como parroquias, colegios e instituciones públicas y privadas, ?esperamos llegar este mismo año al 50% de recogida selectiva en Logroño de residuo textil?.

Por último, el director gerente de la Fundación Cáritas Chavicar ha hecho un llamamiento a la sociedad para evitar verter el residuo textil en otros contenedores que no son propios para ello y además, Romero ha recordado que ?los ciudadanos no debemos olvidarnos de los puntos móviles limpios, que llegan a donde no hay un contenedor de estas características cerca?.