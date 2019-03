La presidenta de la FELGTB asegura que la intersexualidad es un tema tabú

Logroño, 25 mar (EFE).- La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha asegurado este lunes, en declaraciones a Efe, que "la intersexualidad es un tema tabú en la sociedad actual".

Sangil se encuentra en Logroño para asistir a las X Jornadas sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género, que, desde este lunes hasta el próximo miércoles, día 27, abordarán, en la Universidad de La Rioja (UR), la intersexualidad, con el objetivo de reconocer y respetar esta realidad.

Ha precisado que la intersexualidad es un término que, en general, se utiliza para una variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales, una persona nace con características sexuales que "no parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino", dado que la persona, en grados variables, muestra caracteres sexuales de ambos sexos.

También ha explicado que en estas jornadas se plantea qué tratamiento dar a esas personas desde la medicina, la educación y el derecho y su objetivo es proporcionar referencias académicas y científicas acerca del concepto de género; aportar conocimientos básicos sobre la intersexualidad, su tratamiento y abordaje en diversos ámbitos; y fomentar actitudes críticas con la discriminación.

Así como promover el respeto de los derechos fundamentales de las personas intersexuales y de todas en general; y dotar al alumnado de estrategias respetuosas de la diversidad intersexual en su práctica profesional presente y futura, ha dicho.

Sangil ha opinado que la intersexualidad es un tema que "todas las personas nombran, pero que, en realidad, nadie sabe lo qué es" y ha puntualizado que "el problema es que la castración se hace en el nacimiento, en el momento en el que el médico dice que hay un pequeño problema que va a solucionar".

Asimismo, ha relatado que cuando miembros de la FELGTB pronuncian charlas en los colegios, en varias ocasiones, hay niños se acercan para "dar las gracias, dado que han entendido, por fin, qué es lo que les pasa".

"Parece una vergüenza cuando no lo es y el silencio al que somete la medicina ha permitido que no se hable del tema", según Sangil, para quien "no se dan cuenta de que, al apartar a los niños de la verdad, en algunas ocasiones, convierten sus vidas en un desastre, las destrozan porque estos sienten rechazo hacia su propio cuerpo y se frustran".