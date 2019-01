Garrido y siete barones de Podemos pedirán unidad ante crisis de Madrid

Madrid, 24 ene (EFE).- Toledo será mañana el escenario de una reunión de líderes autonómicos de Podemos, entre ellos Francisco Garrido, que se han "autoconvocado" para analizar "el contexto político de la formación", en la que previsiblemente lanzarán un llamamiento a la unidad para resolver la crisis en Madrid.

La dirección estatal de Podemos no ha sido convocada a esa "cumbre" autonómica "extraordinaria" a la que, según explican a Efe fuentes conocedoras de la organización, se espera que asistan al menos ocho secretarios generales.

Se trata de los líderes de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina -que ejercerá de anfitrión y considerado afín a Pablo Iglesias-, Euskadi (Lander Martínez), Aragón (Nacho Escartin), Comunidad Valenciana (Antonio Estañ), Murcia (Oscar Urralburu), La Rioja (Kiko Garrido), Baleares (Mae de la Concha) y Canarias (Noemí Santana).

Las fuentes consultadas por EFE explican que el objetivo es poder analizar el "trabajo autonómico" en un momento en el que están entregados a tener el mejor resultado en las elecciones regionales y locales, así como "mandar un mensaje de unidad".

En este sentido, es previsible que de ese encuentro salga un llamamiento al "entendimiento" y la cooperación entre las distintas partes afectadas por la crisis abierta en Madrid tras la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas con la marca 'Más Madrid' de la plataforma de Manuela Carmena.

La convocatoria de esa "cumbre" autonómica "extraordinaria" es algo totalmente inusual en Podemos, ya que no es habitual que se convoquen reuniones de líderes autonómicos que no partan de la dirección estatal, en este caso no convocada.

Efe ha confirmado también que no asistirá el secretario general de Podemos Castilla-León, Pablo Fernández, otro de los 'barones' autonómicos más cercanos a Iglesias.

Tampoco asistirán los representantes de Podemos en Cataluña, Galicia, Andalucía y Navarra, mientras que el líder asturiano, Daniel Ripa, aún no lo tiene decidido, según fuentes regionales del partido.

El pasado sábado la dirección de Podemos convocó a sus secretarios generales a otra reunión con el Comité de Campaña del partido para analizar su estrategia electoral de cara a los comicios de mayo.

Ya en ese encuentro varios líderes territoriales se pronunciaron a favor de que se respete la autonomía de los territorios y de los órganos de la Comunidad de Madrid para resolver esta crisis.

Y lo hicieron después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, confirmara su intención de presentar un candidato de Unidos Podemos para competir con Íñigo Errejón.

Un escenario que también preocupa en otros territorios ante la incertidumbre de cómo pueda influir en las elecciones locales y autonómicas fuera de Madrid, aunque la mayoría insisten en que la solución debe buscarse exclusivamente en los órganos madrileños.

En la reunión del sábado, que coordinaron la portavoz en el Congreso, Irene Montero, el secretario de Organización, Pablo Echenique, y el de Comunicación, Juanma del Olmo, diferentes líderes regionales de Podemos abogaron también por acuerdos que sumen a todos, según explicaron a Efe fuentes asistentes al encuentro.