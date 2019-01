Diego San José, en "Vota Juan":"No ganas un pulso en ridiculez a la política"

Madrid, 23 ene (EFE).- El guionista Diego San José, creador junto a Juan Cavestany, de la serie cómica de TNT "Vota Juan", la primera en centrarse en la política nacional, ha asegurado hoy que "jamás debes hacer una ficción que le eche un pulso de ridiculez a la política real", porque pierdes.

El guionista, que participaba hoy en una rueda de prensa con el resto del equipo para presentar la serie que se estrena el viernes, explicaba que no quisieron centrarse en momentos puntuales de la historia reciente para apoyar los guiones, porque "pensamos que no envejecerían bien", como le ha demostrado la fugacidad de episodios como "las cremas de Cifuentes o los másteres".

"Cuando no sabes qué hacer con una serie que va mal, intentas crear un personaje ridículo y cuando te falla la trama, le metes un giro ilógico e increíble que no te crees como espectador; creo que la política española sería una serie así, porque está llena de cosas que no son lógicas, pero están ahí", ha explicado.

La serie, que estrena el 25 de enero sus dos primeros episodios en TNT para pasar de inmediato a emitirse en las plataformas bajo demanda, consta de ocho capítulos de 30 minutos cada uno y se emitirá cada semana de dos en dos; en principio, han dicho los responsables de la cadena y de la productora 100 balas, con vocación de continuidad.

Protagonizada por el riojano Javier Cámara, que regresa a la televisión española desde "Los Quién" (2011), como el ministro de Agricultura Juan Carrasco, y María Pujalte en el papel de Macarena, su directora de comunicación, la serie cuenta las ambiciosas maniobras de un político de adscripción indefinida para convertirse en presidente del gobierno.

Tanto Cámara, como Pujalte, ambos veteranos protagonistas de míticas series de éxito en los 90, como "7 vidas" o "Periodistas", han coincidido en señalar que la ficción televisiva española ha cambiado "para bien".

"Actuar sigue siendo lo mismo", ha dicho Pujalte, aunque esta es la primera vez que rueda toda una serie en exteriores y capítulos "tan cortos"; a Cámara le gusta "mucho" hacer "este tipo de televisión y que se haga en España".

El actor, en el equipo de la serie "Narcos", de Netflix, y protagonista, con Jude Law, de "El joven Papa", serie de HBO que rueda su segunda temporada en Italia, afirma que antes "sobreactuaba" porque los directores le pedían que se fuera "más arriba", pero ahora "no hay diferencia" con lo que hace fuera, a excepción del presupuesto y que todos hablan en inglés, ha bromeado.

Y ha destacado que en esta serie "no se subrayan las frases que ya son brillantes".

A pesar de la inevitable referencia a "Vergüenza", otra serie en la que escribe Cavestany, por lo "miserable, despreciable y mezquino" que son ambos protagonistas, San José defiende a su ministro: "Hay villanos natos, los que hacen el mal por el mal o por ansias de poder, pero éste solo busca un abrazo, es vulnerable", afirma San José.

La empatía con estos seres a priori tan egoístas e interesados, explica Pujalte, llega porque "cuando los conoces, en el primer capítulo, ves que son ambiciosos, mezquinos, desleales. Te parece todo despreciable, pero cuando aparece el aparato del partido les empiezas a ver como víctimas, como pasto de esos pajarracos. Los hay más malos", resume.

El equipo "presidenciable" se completa con Carmen, la jefa de gabinete (Nuria Mencía), y Víctor, su asistente personal (Adam Jezierski), a los que se suma su hija Eva, interpretada por la youtuber Esty Quesada (Soy una pringada).