Riojafórum acogió 180 actos y recibió a 74.300 asistentes durante 2018

Logroño, 22 ene (EFE).- El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojafórum, celebró durante el año pasado 180 actividades, a los que asistieron 74.314 personas.

Según ha informado Riojaforum este martes en una nota, el año pasado ha habido tres actos más y 3.189 asistentes más, lo que supone incrementos del 1,7 y del 4,5 por ciento, respectivamente, respecto a 2017.

La estancia media congresual fue de 2,4 días, una cifra mayor que en 2017 que ascendió a 2 jornadas.

El efecto de la actividad desarrollada en Riojafórum durante 2018 supuso 1.578.469 euros de ingresos directos a la sociedad pública La Rioja Turismo, es decir, un 26,5 % más que el ejercicio anterior.

A esta cifra se añade el beneficio directo en el empleo y en la actividad económica de la ciudad y la región, por su repercusión en los alojamientos, transporte, restauración y comercio, así como en empresas de servicios accesorios.

El turismo congresual es uno de los ejes estratégicos de la política turística del Gobierno riojano y de La Rioja Turismo, por lo que este año seguirá trabajando en la imagen de La Rioja como destino atractivo para el turismo congresual (congresos, convenciones, reuniones) y de compras.

Para este año 2019 ya hay confirmados 109 actos, tanto culturales y congresuales, ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

Los 180 actos desarrollados en 2018 se distribuyen en 117 de naturaleza congresual (congresos, convenciones, jornadas, exposiciones o ferias) y 63 de carácter cultural (espectáculos musicales, conciertos, danza y ópera).

Los actos de naturaleza congresual celebrados el pasado año han sido de temática muy diversa, relacionados con la educación, la gastronomía o la empresa.

Así, Riojafórum acogió actos como el 9 Simposio of Masters of wine; el IX Congreso Nacional de Bibliotecas; el XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica; el 1st Internacional Congress on Grapevien and Wine Sciences o la Feria Expotaku.

En el ámbito cultural Riojafórum ha contado con una programación cultural que incluyen espectáculos infantiles como la Patrulla Canina, Cantajuegos o Tadeo Jones; y conciertos de Pablo Sainz Villegas, Manolo García, Joan Manuel Serrat, Sergio Dalma o Pablo López, además de los espectáculos clásicos como los de Mischa Maisky con la orquesta sinfónica estatal de Lituania e Ivan Vasiliev con solistas del Ballet Mikhailovsky.