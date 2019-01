Julia Navarro considera que "la gente que no lee se pierde algo importante"

Logroño, 22 ene (EFE).- La escritora y periodista Julia Navarro ha asegurado a Efe que "la gente que no lee se pierde algo importante" porque abrir las páginas de un libro permite "dejar la realidad personal para conocer otras", algo que no aportan las nuevas tecnologías.

Navarro (Madrid, 1953), quien presenta mañana en Logroño su novela "Tú no matarás", ha lamentado que haya tantas personas "enganchadas a las nuevas tecnologías", pero esta es la realidad de la sociedad actual, en la que han cambiado los paradigmas.

"Leer aviva la imaginación, abrir las páginas de un libro permite dejar tu realidad para conocer otras realidades, supone iniciar un viaje que no sabes dónde te va a llevar, te lleva a conocer otros lugares y a reflexionar sobre la condición humana", ha explicado.

"Tú no matarás" es la obra en la que reconoce que se ha "implicado" más desde el punto de vista "emocional", ya que la búsqueda de documentación le obligó a ponerse en la piel de su propia familia, especialmente sus abuelos, que vivieron esa época.

En su sexta novela relata la trayectoria vital de tres amigos, Fernando, Catalina y Eulogio, quienes, al terminar la Guerra Civil, dejan Madrid para emprender un incierto viaje con el fin de escapar de la miseria de la posguerra, pero también para huir de sí mismos.

Estos exiliados son un trío de "perdedores", como les define el poema "Ítaca" de Cavafis que ha incluido al principio de la novela, ya que esos versos recuerdan que los seres humanos se fijan un camino para llegar a un destino soñado, pero "pocas veces lo logran".

Así, reconoce que sus personajes "nunca llegan a su destino en el exilio", ni logran cumplir sus objetivos soñados en las casi mil páginas de la novela, que está divida en tres partes, ambientadas cada una, principalmente, en Madrid, Alejandría y París.

La parte del Madrid describe el barrio en el que vivió la familia de Navarro, a partir de las conversaciones que ella escuchaba a sus abuelos; Alejandría es un destino inesperado para los protagonistas, que llegan a una ciudad que no dejaba indiferente a nadie en plena Segunda Guerra Mundial; y el París de la novela refleja una sociedad que trata de reinventarse después de la ocupación nazi.

"Yo no escribo novela histórica, mis obras son de personajes, pero cuido mucho el contexto histórico en el que coloco a los protagonistas, me gusta el siglo XX porque es una época que no me canso de novelar", ha asegurado.

A lo largo de esos años de exilio, Navarro recrea escenarios en ciudades como Lisboa, Praga, Zúrich, Berlín, Londres, Vichy, Lyon, Boston, Nueva York, Jerusalén y Jericó, todos ellos lugares "ya conocidos" por la autora.

"Tú no matarás" atrapó a Navarro en 2013, cuando escribía su anterior novela, "Historia de un canalla" (2016), pero ese peso emocional con el argumento le impidió continuarla, así que la dejó apartada hasta años más tarde.

"Empecé a escribir las dos novelas a la vez, pero era una locura y, además, sentía que me ahogaba porque fue como hacer un viaje a una película en blanco y negro" de la España de la posguerra, ha detallado.

En su última obra, la también periodista ha querido rendir un "homenaje a la literatura" porque sus protagonistas son libreros, editores y traductores y toda la trama "gira en torno a la magia de los libros y de las palabras".

Navarro ha publicado varios millones de ejemplares en más de treinta países de "La hermandad de la Sábana Santa", "La Biblia de barro", "Dime quién soy", "Dispara, yo ya estoy muerto" e "Historia de un canalla".

También ha colaborado en la adaptación audiovisual de "Dime quién soy" para una serie de Movistar TV, un proceso en el que ha reconocido tener "muchas dificultades" con los guionistas.

"Me cuesta mucho ver cómo se traslada mi novela al lenguaje televisivo, de alguna manera yo sentía cómo los guionistas traicionaban el espíritu de 'Dime quién soy'", ha opinado Navarro, quien espera que, "al final, el resultado sea positivo y los lectores reconozcan el libro".

Esta adaptación está siendo una "experiencia complicada", por lo que ha asegurado que no le ha dejado "muchas ganas" de que adapten a televisión otra de sus obras.