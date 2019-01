Telefónica alcanza los 114 municipios riojanos con fibra óptica

Logroño, 20 ene (EFE).- Unos 198.000 hogares, empresas e instituciones ubicados en 114 municipios riojanos cuentan ya con fibra óptica, lo que supone supone, que a cierre de 2018, alrededor del 65% de la población de la Comunidad ya pueden disfrutar de las mejores infraestructuras de última generación.

Según ha informado Telefónica en un comunicado, La Rioja, es la provincia española donde la operadora de telecomunicaciones, ha realizado una mayor inversión con respecto a su tamaño y población.

La fibra óptica de Telefónica permite disfrutar de mayores velocidades, contenidos audiovisuales en alta definición, videojuegos de última generación o capacidad para conectar varios dispositivos a la vez con las mejores condiciones de velocidad y calidad.

El FTTH destaca por su alta capacidad y calidad de transmisión, además de por ofrecer mayor seguridad.

La fibra de Telefónica, a diferencia de otras tecnologías similares, llega hasta las propias oficinas de las empresas y hasta los hogares, es decir, no utiliza cobre o coaxial en el último tramo y, por tanto, no pierde velocidad porque no es compartida con ningún otro cliente. Cuenta con un ancho de banda ilimitado y simetría en la bajada y subida de datos.

Durante los próximos dos años, la compañía tiene previsto ampliar estos despliegues a más de 40 nuevas localidades, concluye el comunicado de Telefónica.