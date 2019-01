PSOE tilda de papel mojado los compromisos de Gamarra en infraestructuras

Logroño, 16 ene (EFE).- El concejal del Grupo Municipal Socialista de Logroño Jose Luis Díez Cámara ha afirmado hoy que los compromisos de la alcaldesa, la popular Concepción Gamarra, en materia de infraestructuras esta legislatura "han quedado en papel mojado".

Díez ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa, en la que ha indicado que "el tema de las infraestructuras es un gran fracaso de la nefasta política municipal de Gamarra", quien "miente a la ciudadanía cuando retrasa una y otra vez los plazos para proyectos y obras".

"La legislatura va a cerrar con un balance desolador, nada hecho, lo demás son posibilidades, palabras huecas y ausentes de contenidos en forma de hechos, no se dan fechas ni datos rigurosos y faltan avances significativos", ha asegurado.

Ha explicado que, aún cuando "la política del PP es la de aprovechar las campañas electorales para cortar cintas, en esta ocasión difícilmente va a haber ninguna" que cortar, ya que, aunque una parecía que iba a ser la de la estación de autobuses, las últimas noticias de su retraso indican que "tampoco van a poder cortarla".

Este concejal ha denunciado que la estación ha sido "la mayor muestra que Gamarra ha querido hacer de infraestructuras" construidas en Logroño y "se ha intentado apropiar de ella como si fuese una obra solo municipal, cuando están implicadas muchas instituciones".

Ha detallado que no se sabe "nada" de los proyectos del nudo de Alcampo, del túnel de la calle Norte y de los accesos de Varea y Portalada, que se incluyen en el Plan de Infraestructuras redactado en 2013 con horizonte en 2018 y que "ha quedado vacío de contenido y se ha demostrado que no funciona".

Díez ha apuntado que la actuación de avenida de la Sierra, cuya última licitación fue anunciada para 2017, aún no cuenta con los suelos ni con el convenio de la Junta de Compensación de la primera fase; y que el proyecto de la glorieta de avenida de la Paz fue licitado en 2017 y se entregaron los anteproyectos en enero de 2018.

Respecto a la pasarela de La Estrella, ha proseguido, se elaboró un estudio en 2015 que desaconsejaba la realización de esta infraestructura y "no se ha avanzado nada más" con este proyecto;, mientras que de la pasarela de Los Lirios falta por licitar el proyecto y la obra.

Ha resaltado que el "corresponsable" del "balance desolador" en infraestructuras es el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs), que, con su "constante" apoyo en los Presupuestos, "condicionado" a la realización de proyectos que no se han hecho, ha demostrado "sumisión y conformismo".

"Se han quedado en el envoltorio, no ha habido una culminación de dichas obras sin que el grupo de Cs haya hecho otra cosa que someterse y conformarse con esta paralización, sin perjuicio de que ahora quiera enmascararse con una política de marketing para lavarse la cara", ha subrayado.

Ha criticado que "hace más de seis meses que no se reúne la Comisión de Infraestructuras, que hace el seguimiento de este plan", lo que no le "extraña" porque "las dos últimas reuniones fueron un mero trámite, que duró menos de media hora y en las que no pudieron dar ningún dato digno de mención".

El edil ha especificado que la "única" infraestructura anunciada como culminada por parte del equipo de Gobierno municipal ha sido la rotonda de la calle Juan II con Portillejo, que tuvo un coste de 100.000 euros.