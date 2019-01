Cs: Ayuntamiento es incapaz de coordinar a unidades para reparar tuberías

Logroño, 15 ene (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha afirmado que ?el equipo de gobierno del PP evidencia, de nuevo, su falta de gestión y es incapaz de coordinar las distintas unidades del Ayuntamiento de Logroño para renovar las tuberías y evitar así, posibles incidencias de estos días?.

San Martín ha hecho estas valoraciones tras escuchar la comparecencia del concejal Ruiz Tutor en la Comisión de Urbanismo que ha tenido lugar esta mañana a petición de Ciudadanos.

?El agua de Logroño llega desde un depósito situado en Lardero y baja con tanta presión que es necesario la colocación de unas válvulas que regulen dicha presión y que hay que sustituir cada cierto tiempo?, ha afirmado el portavoz de Ciudadanos.

Ha recordado que su grupo presentó en 2016, una enmienda a los presupuestos municipales para la reparación y sustitución de esas válvulas "pero el proyecto se ha adjudicado hace unos meses y todavía no se ha ejecutado?.

Para el portavoz municipal ?el equipo de gobierno está más preocupado por maquillar las calles, arreglando lo que se ve, es decir, las aceras y la calzada, pero se limita a parchear el saneamiento y las tuberías, en vez de planificar su renovación?.

?El problema, como siempre, es que no existe planificación para evitar las roturas de tuberías?, ha afirmado y ha incidido en que ?el equipo de gobierno se limita a arreglar la calzada, aquello que se ve, pero no va al problema de raíz, no se actúa en el saneamiento de las calles, no se establece un plan que actualice, renueve y mejore el sistema de canalización en ciertos puntos de la ciudad ya obsoletos?.