Cs espera que Gamarra "demuestre el dialogo del que hace alarde" en 2019

Logroño, 11 ene (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en Logroño, Julián San Martín, ha afirmado hoy que espera que la alcaldesa de la capital riojana, la popular Concepción Gamarra "demuestre el diálogo del que hace alarde" en el recién entrado 2019.

San Martín ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa, en la que ha explicado que Gamarra "sólo usa" ese diálogo "en los temas que le interesan personalmente"; y haañadido que "2019 empieza con grandes temas que no están resueltos", como la asistencia técnica para licitar el Plan General Municipal (PGM).

Ha señalado que en el solar del antiguo colegio de Maristas todavía "no se deja a la empresa privada que trabaje" y que no entiende por qué Gamarra no impulsa una reunión con el Gobierno de España para firmar el convenio de la fase dos del soterramiento, que es "importantísima para la ciudad".

Desde Cs esperan que se les convoque para el pacto contra la violencia de género del Consistorio logroñés, así como que se implante el plan de turismo, con el fin de que lleguen a la capital riojana unos 90.000 turistas de calidad al año, que dejen unos 60.000 euros, ha subrayado.

"Estamos siempre centramos en lo que consideramos mejor para la ciudad y para los logroñeses", ha resaltado San Martín, quien ha añadido que, a lo largo de 2018, Cs ha apoyado "grandes proyectos que hacen ciudad".

Ha apuntado que, en materia de crecimiento urbano, Cs ha impulsado la construcción de la pasarela de Los Lirios, que se actúe en avenida de la Sierra, el PERI Ferrocarril, el túnel de Vara de Rey, ya licitado; la refinanciación del soterramiento "para que las cuentas del Ayuntamiento sean saneadas" y el convenio del antiguo solar de Maristas.

A estas iniciativas se unen la fase dos del soterramiento, que se saque de Cascajos la subestación eléctrica, una mesa para la rehabilitación y la reforma del paseo de las 100 tiendas, ha concretado.

San Martín ha resaltado que, en temas sociales, la formación naranja ha impulsado medidas contra la violencia de género, un plan de comercio, que se reforme el cementerio musulmán, mejoras en la frecuencia de las líneas de autobuses y un plan de ruido de ocio estratégico para incluir en la ordenanza de terrazas.

Además, ha apoyado la creación de la Casa de las Letras, la ampliación del Teatro Bretón, que se eliminen las comisiones de servicio del Ayuntamiento de más de dos años, y la conciliación familiar y laboral mediante las ludotecas.

"En crecimiento económico, hemos impulsado el plan de turismo, que tengamos directora en el Centro de Cultura del Rioja (CCR), el empleo y el emprendimiento en Logroño, que sea más integradora la smart city", el plan de atracción de empresas industriales, que se reforme plaza de abastos y bajada de impuestos", ha destacado.

El portavoz de Cs ha remarcado que están "satisfechos" por haber impulsado los proyectos en los que han trabajado durante el año pasado y que son de los que "hacen ciudad".