Ocón anuncia una proposición de ley del PSOE sobre la gratuidad de 0 a 3 años

Logroño, 9 ene (EFE).- El secretario general del PSOE La Rioja, Francisco Ocón, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario registrará la próxima semana en la Cámara regional una proposición de ley para detallar la implantación de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil de cero a tres años.

Ocón ha precisado que la portavoz parlamentaria socialista, Concepción Andreu, registrará esta propuesta, que podría estar aprobada en el mes de marzo "si el Gobierno regional es diligente", para entrar en vigor en el curso 2019-2020, porque la memoria económica ya está realizada.

El también portavoz adjunto socialista en el Parlamento de La Rioja ha confiado en que esta proposición de ley se pueda aprobar con las aportaciones de todos los grupos.

Ha lamentado que el proyecto de Ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para 2019, al que el PSOE prevé presentar una enmienda a la totalidad, solo incluya tres líneas sobre el programa de gratuidad de cero a tres años y no explique cómo se va a hacer.

Ha criticado que el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, haya lamentado la "parálisis parlamentaria" que existe en La Rioja, cuando durante todo el año pasado, el único proyecto de ley que presentó su Gobierno fue el de presupuestos, que está actualmente prorrogado.

"Esta parálisis del Gobierno se debe a la incapacidad de su presidente, que está demasiado en los asuntos de su partido", ha censurado Ocón.

Después del "estrepitoso fracaso" del Ejecutivo de Ceniceros tras la retirada de sus presupuestos "sin ni tan siquiera debatirlos", presentó un proyecto de ley de medidas urgentes y "el PP quiere que se debata en lectura única y con urgencia, es decir, que los grupos parlamentarios no pueden hacer ningún tipo de aportación".

"Nos presenta un trágala, o lo tomas o lo dejas?, ha censurado, ya que "el PP está acostumbrado a pagar sus campañas en B, al igual que sus sedes, pero lo que no puede pretender el Gobierno de Ceniceros es que el Parlamento de La Rioja le pague la campaña electoral al Partido Popular".

Sobre la rebaja de medio punto en el primer tramo del IRPF, para los contribuyentes que ingresan menos de 12.500 euros, ha considerado que "debe de ser una broma", ya que supondrá un ahorro anual de 22 euros para aquellos que no están obligados a presentar la declaración, frente al ahorro de 6.500 euros anuales de los 2.000 riojanos que tributan por el Impuesto del Patrimonio.

En relación a los autónomos, en el cuadro de presentación de los presupuestos del propio Gobierno para el año 2018, que es el presupuesto que está en vigor, figuraba una cantidad de 1,4 millones de euros para la tarifa plana de los autónomos y que en el mismo cuaderno para el año 2019, aparece la misma cantidad.

"Ahora, en 15 días, se ha dado cuanta de que debe cambiar esta cantidad", por lo que según Ocón, se puede hacer con los presupuestos prorrogados de 2018.

En cuanto a las deducciones por nacimiento, Ocón ha recordado que el proyecto de ley de medidas fiscales para 2019, que el Gobierno retiró sin debatirlo, se proponía modificar hasta 10 apartados del artículo 32, pero ninguno era el de las ayudas por nacimiento, no estaban incluidas.

Sin embargo, en el proyecto de ley de medidas urgentes se introdujeron estas deducciones por nacimiento, sobre las que el PSOE ya presentó una enmienda en el año 2017 "y el PP y el propio Ceniceros votaron en contra", ha dicho.

"Lo que no puede hacer un presidente como Ceniceros, al igual que los malos estudiantes, intentar correr al final para hacer lo que no ha hecho durante el curso y echar la culpa a los demás de su propio fracaso y su parálisis, porque ha estado muy ocupado con la candidatura del PP a la Alcaldía de Logroño para al final llevarse el bofetón del siglo con Concepción Gamarra, pero no nos puede acusar a los demás de su propia incapacidad", ha concluido.