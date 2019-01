Hermoso de Mendoza: ahora Logroño está al servicio algunas personas

Logroño, 9 ene (EFE).- El candidato a la alcaldía de Logroño por el Partido Socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, ha afirmado hoy que cree que ahora mismo "la ciudad no es el fin" para quienes la dirigen "sino que está al servicio de algunas personas".

Hermoso de Mendoza ha hecho estas manifestaciones en un encuentro con periodistas, en el que se ha referido a sus principales líneas de trabajo hasta las elecciones y también a algunas cuestiones de actualidad.

En ese punto, aunque no ha citado nunca por su nombre a la alcaldesa, Concepción Gamarra, ha lanzado varios mensajes referidos a ella.

De hecho, ha incidido en que "ahora mismo la ciudad está al servicio de unas personas, de diferentes intereses" y "eso se hace más patente cuando el liderazgo es ejercido por quienes no cumplen su palabra".

Al ser cuestionado sobre si se refería a ella al hablar de quienes no cumplen su palabra ha afirmado que comparte la opinión del portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, quien sí acusó a Gamarra de no tener palabra al volver a presentarse a las elecciones en contra de su compromiso con esa formación.

"Uno tiene que estar a la altura de sus palabras", ha repetido "y "si no se cumple es más difícil creer y dialogar, porque cómo sabes que lo que te dice es verdad".

"Quienes estamos en política tenemos la obligación de estar a la la altura de nuestras palabras, porque no hacerlo lleva a la desafección y el desencanto", ha afirmado y, por ello, "no hay que prometer cosas que no puedas cumplir y sí concentrar el esfuerzo en atender las necesidades de los ciudadanos".

Logroño se encuentra "ante un cambio de ciclo", ha afirmado, y "el nuevo, tiene que basarse en un acuerdo amplio, porque la política es poder hablar y dialogar" y "actualmente un grupo no es capaz de hablar con los demás, quizás porque no cumple su palabra", ha repetido.

De hecho, ha explicado que él ya ha mantenido encuentros con los portavoces de Cambia Logroño, Ciudadanos y el Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño.

Ha detallado que espera a finales de febrero o principios de marzo presentar la lista electoral del PSOE a Logroño, que confecciona de forma coordinada con el partido.

"Algunos cambios hay que hacer", ha admitido, pero ha recordado que "el proceso de cambio en el PSOE de Logroño empezó en 2015, cuando ya hubo muchas novedades en la lista".

Hermoso de Mendoza ha admitido que "si la gente no te conoce, no te vota", pero ha explicado que él está "de forma continua" en la calle "con empresas, asociaciones, sociedades gastronómicas, sociedades deportivas" con "los nervios que mueven la ciudad" aunque "quizás eso no sea tan mediático".