Marem Ladson cree que ?hacía falta una renovación? con músicos que fusionaran

Logroño, 5 ene (EFE).- La cantante Marem Ladson ha afirmado a Efe que "hacía falta una renovación de gente joven" en el panorama musical español que tuviera "ideas nuevas y la mente abierta", que escuchara distintos géneros y fuera capaz de "fusionarlos".

Ladson (Ourense, 1997) ha realizado estas declaraciones con motivo del concierto que ofrece hoy en formato Café Cantante dentro del festival Actual 2019 de Logroño, en el que se podrán escuchar las canciones de su álbum debut, titulado "Marem Ladson".

Ha explicado que "en todos los géneros musicales están surgiendo un montón de voces interesantes con propuestas distintas que están refrescando un poco este panorama, sobre todo en el indie, que siempre han estado las bandas que se han hecho mayores y hacía falta una renovación de gente joven con ideas nuevas y la mente abierta".

Esta cantante ha destacado la necesidad que existía en el panorama musical de artistas que fusionasen géneros, algo que "antes no había tanto, quizá porque no había acceso a otras músicas", algo que no ha vivido la generación actual, que "se caracteriza por el acceso a internet" y por vivir en un mundo globalizado.

El concierto que Ladson, de padre neoyorkino y madre gallega, ha preparado para Actual es íntimo, con canciones readaptadas y tomadas "desde un punto de vista distinto" a cómo se han editado en su disco, que "suena muy potente en cuanto a arreglos e instrumentación" y es "bastante guitarrero y potente".

"No me siento muy representada por ningún género únicamente, en el disco hay pinceladas de folk, de pop y de rock, pero no es un disco folk, ni pop, ni rock, hay canciones de distintos géneros que quizá no se pueden identificar fácilmente, me gusta fusionar cosas", ha subrayado.

La mayor parte de los temas de "Marem Ladson" los compuso a partir de las letras, con las que formaba la melodía, pero ha detallado que ahora le vienen "muchas melodías a la cabeza que inspiran letras, es a la inversa", y tiene un proceso creativo "más largo en el tiempo", ya que no lo quiere "forzar".

Ha asegurado que prefiere interpretar su música en directo a hacerlo en el estudio porque le parece que es llevar su verdad "a la gente y conectar con el público", así como porque le gusta más "el proceso de un concierto, es mucha emoción y mucha adrenalina".

"En el estudio puedes hacer libremente lo que quieras y, en el directo también, pero no hay forma de escaparse de la verdad", ha resaltado Ladson, quien ha añadido que componer música es su forma de expresarse, por lo que es algo que, al final, hace para sí misma.

"El segundo disco empieza cuando publicas el primero, la cabeza no para y estás todo el rato pensando en cosas nuevas, entonces sigo componiendo y escribiendo canciones y mi propósito es grabarlas, explorar nuevos campos y salir de mi zona de confort para, tan pronto pueda, volver al estudio y sacar cosas nuevas", ha concluido.