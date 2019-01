Alondra Bentley: la industria musical española todavía es bastante pequeña

Logroño, 4 ene (EFE).- La cantante Alondra Bentley ha afirmado a Efe que la industria musical española "todavía es bastante pequeña, un círculo muy pequeño aún" y, a nivel discográfico "hay muchos problemas, y eso acaba afectando a cómo se consume la música".

Bentley (Lancaster, Inglaterra, 1983) ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación en el Festival Actual 2019 de Logroño, en el que hoy ofrece un recital para niños y mañana un concierto nocturno en Bodegas Franco Españolas, donde presentará su último disco, "Solar System", publicado este año.

La cantante anglo-española ha explicado que, a nivel creativo, el panorama musical de España "está genial, es supersano y hay un montón de proyectos superinteresantes", aunque todavía hay "prejuicios" en este país, en el que se cumple el dicho de que "nadie es profeta en su tierra".

"Hasta que no ves que un artista español funciona fuera, no lo ves igual, pero creo que esto es un clásico", ha especificado esta intérprete, quien ha añadido que esto no se debe tanto al estilo musical sino al idioma, que "sigue sin ser una cosa del todo superada".

Entre el concierto de hoy y el de mañana no habrá una diferencia "muy grande" desde el punto de vista musical, ya que, ha apuntado, tanto niños como adultos "pueden escuchar el mismo tipo de música", pero los temas que interpreta para infantes tratan cuestiones "un poco más naif" y tienen un formato acústico, ha destacado.

En el concierto de mañana, ha proseguido, se podrán escuchar canciones de su último álbum tocadas por una banda y se distinguirá del infantil en que se trata de un disco "más pop y con más sintetizadores".

Ha relatado que tocar en directo las canciones de "Solar System" de la forma más fiel posible es "exigente" porque "tiene muchísimas líneas de teclados" y, en cuanto a estilo, se encuentra en un terreno "más pop" que sus álbumes anteriores, en los que había mayor influencia del folk.

El pop, ha concretado, "es una etiqueta muy amplia en la que caben muchas cosas", por lo que también se puede encontrar psicodelia y "dream pop" en este disco, cuyas influencias son "bastante eclécticas", ya que abarcan desde Pink Floyd hasta Björk y David Bowie, que pueden ser "estilos antagónicos" pero que "conviven".

"Los elementos que he utilizado para escribir las canciones han sido parecidos a los anteriores, voz y guitarra, pero he tenido mucho más en cuenta hacia donde quería que fueran esas canciones a la hora de escribirlas, las he imaginado desde el principio en un terreno muy lejano", ha subrayado.

Bentley ha relatado que la producción de "Solar System" se ha realizado "poco a poco, desde una maqueta muy sencilla" que ha avanzado a una segunda con ayuda de su productor, Carasueño, hasta el disco final.

Una de las canciones de este álbum, titulada "Beautiful Home", se difundirá este mes como single acompañado de un EP de remezclas y un videoclip "muy blanco" porque, aunque de forma aparente es un tema "muy bonito y naif", la letra, "si se mira detenidamente, tiene un mensaje ecologista, que no catastrófico", ha concluido.