Navaridas revive en Index la escuela, fin de Franco e inicio de la democracia

Logroño, 2 ene (EFE).- El artista Demetrio Navaridas ha asegurado hoy a Efe que con la preparación de su exposición "Index", enmarcada en el festival Actual 2019, ha vuelto a vivir momentos como "la escuela, el final de Franco y el comienzo de la democracia".

"Me he vuelto a comer muchos momentos, en resumen, que me he pegado una especie de 'Cuentamé' yo solo y me he quedado baldado", ha bromeado el artista, quien ha precisado que esta exposición "no tiene nada que ver" con ninguna de sus muestras anteriores.

Ha explicado que esta exposición, que se inaugura hoy en el Museo de La Rioja, supone, casi, una especie de retrospectiva, "aunque sin llegar a tanto", en la que se incluyen todas las épocas de su obra a través de diferentes materiales, momentos y formatos, como la escultura y la fotografía.

"He preferido, en general, no plantear todas las distintas épocas sino que unas cuantas y mejor presentadas", ha señalado.

También ha recalcado que "necesitaba" que cada serie tuviese tres representantes para que la obra aportase una visión más completa, aunque ha reconocido que alguna tan solo cuenta con una o dos.

Esta exposición es un recorrido en el tiempo -pero que empieza por lo más actual y termina en la planta baja del Museo de La Rioja con lo más antiguo- en la que predomina, en general, la naturaleza y el rastro que el hombre deja en ella, ha continuado.

Navaridas ha puntualizado que en las obras aparecen tejados y zonas antiguas de la ciudad, así como "desocupaciones de espacios que ha habido, en los que se puede apreciar la vida que hubo en diferentes épocas del edificio y qué tipo de personas lo pudieron ocupar".

"Me interesa mucho el entorno y el hábitat que el hombre maneja", ha manifestado, quien ha asegurado que siempre ha tenido presente la obra anterior y lo que ha sucedido en ese momento.

En relación al trabajo previo al montaje de la exposición, ha señalado que él nunca pensó en haber hecho una exposición parecida, pero que fue una propuesta que no pudo rechazar porque "a mucha gente le podía resultar interesante, ya que hay muchos que no han seguido toda la trayectoria".

"Parece ser que había interés y que muchos están muy contentos con poder apreciar un poco las diferentes fases", ha expresado.

Ha comentado que hacer una verdadera retrospectiva era "inviable" porque se necesitaban muchos meses y obras que están en posesión de terceros, pero lo que no era tan inviable era hacer algo parecido con trabajos de su propia colección personal y parte de la familiar.

Además, ha precisado que él ha sido su propio comisario, por lo que la carga de trabajo se ha visto incrementada.

"Ha sido un trabajo arduo, lo más cargante ha sido la sensación de estar revisando permanentemente mi vida con todos sus sucesos muchos meses seguidos, porque con los cuadros y las obras van acarreados muchos momentos de otro tipo", ha asegurado.

Sin embargo, una vez visto el resultado final, Navaridas ha mencionado sentirse "satisfecho" y ha precisado que "cualquiera que llegue a la exposición va a tener una idea muy clara de la obra y su evolución".