El PP acusa a Tezanos de privatizar el CIS y dárselo al "partido sanchista"

Madrid, 19 dic (EFE).- El diputado del PP Emilio del Río ha acusado hoy al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, de haber privatizado el centro para ponerlo "en manos del partido sanchista" y ha vuelto a exigir su destitución "inmediata".

Del Río ha hecho estas afirmaciones en el debate de una moción de su grupo, que será votada mañana por el pleno del Congreso, en la que se pide el cese de Tezanos para devolver a la institución "el prestigio, imparcialidad, objetividad y neutralidad de la siempre ha gozado".

En opinión del diputado del PP, el presidente del CIS nombrado por el Gobierno socialista ha escrito la "crónica de una muerte anunciada" al haber modificado su sistema "transparente" de medición de la opinión pública que habían respetado los 21 presidentes anteriores del centro.

Le ha acusado de prevaricar y de haberse "cargado" las series históricas y cambiado el método sociológico "con nocturnidad y alevosía" para favorecer a Pedro Sánchez.

El diputado del PSOE Rafael Simancas ha criticado al PP por participar en la "cacería" del presidente del CIS y ha asegurado que a los populares no les importa un "pimiento" el centro, sino su política de "tierra quemada" y de desprestigiar todas las instituciones cuando no están en el Gobierno para facilitar el "negocio de las empresas privadas".

Ha acusado además a los populares de hacer un "juicio sumarísimo" a Tezanos al impedirle que comparezca en el Congreso y ha rechazado sus argumentos para cuestionarle por ser del PSOE.

Según ha recordado, la popular Pilar del Castillo también dirigió el centro y ha defendido la profesionalidad y el nuevo método sociológico introducido por Tezanos.

El PSOE ha presentado dos enmiendas a la propuesta del PP, para que comparezca el presidente del CIS y para crear un grupo de trabajo sobre el centro, que el PP ha pedido votar mañana por separado, mientras que ya no ha aceptados otras dos de ERC para que pregunte a los ciudadanos si quieren república o monarquía y sobre la autodeterminación.

El portavoz del partido catalán, Joan Tardá, ha acusado tanto al PP como al PSOE de haber "saboteado la igualdad, objetividad y neutralidad" del CIS, un centro que ha sido "utilizado" por los distintos gobiernos.

En el turno de fijación de posiciones, Txema Guijarro, de Unidos Podemos, ha hablado del "sesgo político" que, en su opinión, siempre ha tenido el CIS y de cambios positivos como que se "transparenta la no cocina".

Ha manifestado no obstante la necesidad de que Tezanos comparezca en el Congreso para explicar las modificaciones, ha anunciado el voto en contra de su grupo a la moción del PP y ha vuelto a pedir que el CIS pregunte sobre la monarquía.

Por Ciudadanos, Toni Roldán ha calificado de "vergonzoso" y "ridículo" el argumentario del PSOE para proteger a una institución que se está "degradando" y ha acusado a los socialistas de hacer "exactamente lo mismo" que el PP con las instituciones

"Son colonizadores agresivos de instituciones", ha denunciado Roldán, que ha cuestionado la idoneidad de Tezanos para estar al frente del CIS por su carné socialista y por cambiar de forma unilateral el método.

Ha pedido al PSOE que asuma que se ha equivocado al ponerle al frente del CIS, que si Sánchez quiere encuestas para él que se las pague y que promueva una ley para despolitizar el CIS.

"Esto no va de cacerías, va de responsabilidades públicas y de asumirlas", ha respondido a Simancas el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que ha hablado de "errores de bulto" en los sondeos del CIS, una denuncia en la que ha coincidido el diputado del PDeCAT Feliu Guillaumes.

Sin embargo, el parlamentario catalán ha precisado que esos errores han sido cometidos por todos y ha opinado que, en lugar de hablar de dimisiones, habría que reflexionar sobre el método.

Mikel Legarda, del PNV, no cree que Tezanos use una metodología oscurantista ni que esté manipulando el CIS por un interés "torticero" y ha señalado la necesidad de escucharle antes de decidir si se pide o no su destitución.