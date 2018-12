Sheyla Gutiérrez recupera las "buenas sensaciones" en la bicicleta

Logroño, 18 dic (EFE).- La corredora riojana Sheyla Gutiérrez ha explicado a EFE que ha "recuperado las buenas sensaciones" en la bicicleta, con lo que afronta el inicio de su nueva etapa en el Movistar convencida de que "todo va bien".

La corredora riojana fue atropellada por un coche mientras entrenaba en Logroño el pasado mes de junio y, desde entonces, no ha competido.

Ese accidente cortó su proyección en un año en el que ha ganado dos carreras de varios días, en China, y una etapa del Giro de Italia, con el equipo en el que ha militado en las últimas temporadas, el Cylance Pro Cyclyng norteamericano.

Tras anunciar hace meses su fichaje por el Movistar hoy se ha presentado con su nueva formación, con la que empezará a competir en el mes de febrero en Valencia.

Para llegar en la mejor forma posible a ese mes ya entrena "con algún dolor", ha reconocido, pero "para lo que pasó, me encuentro muy bien, vuelvo a disfrutar de la bicicleta".

Tras ser presentada hoy como uno de los fichajes de futuro del Movistar la riojana sabe que "esperan resultados" de ella pero "ahora mismo no siento presión", ha afirmado.

"Todo el mundo es consciente de lo que me ocurrió y de lo que he pasado estos meses y me han dicho que lo primero es la salud, que yo me encuentre al máximo", ha concluido la ciclista riojana del Movistar.