La Rioja tendrá una Navidad con clima "normal" y un inicio de año "cálido"

Logroño, 17 dic (EFE).- Las dos últimas semanas del año en La Rioja, con la Navidad de por medio, tendrán una climatología "normal", con probabilidad de alguna precipitación propia del invierno, y el primer trimestre del año nuevo será "cálido".

Así lo ha afirmado hoy el delegado provisional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en La Rioja, Peio Oria, en una rueda informativa, en la que ha explicado que esta semana se esperan "valores muy suaves" con mínimas de entre 3 y 5 grados y máximas cercanas a los 15 grados.

Ha explicado que la presente semana va a ser "seca", con "probabilidad prácticamente nula de que llueva" a excepción de mañana, día 17, cuando llegará un frente, pero de llover, "poco".

En gran parte del continente europeo, ha proseguido, se espera un primer trimestre de 2019 cálido, aunque algo menos en la península, aunque "en La Rioja las temperaturas podrían estar por encima de lo normal, lo que no quiere decir que no pueda hacer frío y nevar", y no se esperan unos meses "ni más lluviosos ni más secos de lo normal".

El otoño de 2018 en La Rioja, que finaliza de forma oficial el próximo día 21, ha sido "cálido, e incluso muy cálido en algunas partes", como en Cenicero, donde se alcanzó el pasado 2 de septiembre los 35 grados, mientras que en Valdezcaray se bajó hasta los menos 5 grados el pasado 28 de octubre, ha destacado.

En concreto, ha proseguido, el pasado septiembre "ha sido el más cálido en La Rioja" desde que AEMET realiza mapas autonómicos, con precipitaciones por encima de la media al oeste de la región, entre las que destaca la de Santo Domingo de la Calzada del día 5.

Octubre "fue un mes normal" en esta comunidad en cuanto a temperaturas se refiere, con unas tres primeras semanas "bastante cálidas" y un episodio de frío destacable el día 29, mientras que las precipitaciones se distribuyeron de forma irregular, ha incidido.

Oria ha apuntado que noviembre fue "levemente cálido en La Rioja" y, en general, húmedo, con el paso de unos cuantos frentes que hicieron que llovieran 16 de los 30 días del mes, con lo que, en conjunto, este fue el quinto otoño más cálido en La Rioja en el siglo XXI y el séptimo más cálido desde los años 60.

A nivel nacional, este otoño ha tenido una temperatura media de 16, 8 grados, lo que supera en un grado la media de esta estación, con anomalías en toda España menos en los archipiélagos y el cuadrante sureste peninsular, ha subrayado.

Ha concluido que continúa la tendencia al calentamiento global con "anomalías térmicas positivas en el conjunto del planeta", en el que se calienta "de forma alarmante" la zona del Ártico.