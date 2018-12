Ocón asegura que los Presupuestos de 2019 son la justificación de un fracaso

Logroño, 13 dic (EFE).- El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha afirmado hoy que los Presupuestos regionales de 2019 son "la justificación de un fracaso, el final de una etapa y el epílogo de un proyecto agotado" del Gobierno autonómico del PP.

Ocón ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa, en la que ha explicado que el proyecto de Ley de los Presupuestos entró hace un mes en el Parlamento de La Rioja y "no se sabe ni la fecha del debate de las enmiendas a la totalidad", lo que supone que esta Cámara "está parada" por la preferencia que tienen las cuentas de 2019.

Ha indicado que estos Presupuestos tienen la "coherencia" del presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, porque son los mismos que presentó en 2016, 2017 y 2018, años en los que La Rioja ha sido la comunidad autónoma que "menos ha crecido", con menos PIB, menos producción industrial y en la que menos empresas nacen.

"Somos los peores en crecimiento y el Gobierno riojano se lo ha ganado a pulso por su incapacidad y lentitud", ha destacado Ocón, también portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, quien ha añadido que el Ejecutivo no considera que tenga responsabilidad en su política económica, que es la que provoca "esta situación".

Ha señalado que La Rioja es la comunidad en la que más descendió la natalidad en el primer semestre de este año porque "la gente ve pocas posibilidades de futuro", pero en el Gobierno regional "están durmiendo el sueño de los justos".

El líder de los socialistas riojanos ha incidido en que la despoblación "ocupa mucho espacio" en los discursos de Ceniceros, pero se ha preguntado "¿qué ha hecho realmente el Gobierno estos tres años?, absolutamente nada, palabrería y anuncios que no han tenido resultado" a lo largo de la legislatura.

Ha recordado que en el discurso de investidura de Ceniceros de 2015 no hubo "ninguna línea" dirigida a este problema, que "no es único de La Rioja", pero le afecta de forma especial porque no se produce solo en el medio rural, sino en toda la región.

"La mayoría de cabeceras de comarca, Logroño y los pequeños municipios han perdido población", según Ocón, y, con la escala poblacional que tiene La Rioja, esto es un problema "más grave que para otras comunidades".

Ha asegurado que el PSOE "no va a ser cómplice del Gobierno que ha llevado a la comunidad a esta situación", en una legislatura en la que Ceniceros "ha demostrado su incapacidad para dirigir los destinos de esta región".

La Rioja, ha resaltado, "no se merece un presidente como Ceniceros", quien "ni iba a ser presidente ni se lo esperaba, sino que algunos compañeros de su partido lo colocaron ahí", por lo que el PSOE va a "luchar" por ganar las elecciones municipales del 26 de mayo de 2018 con la propuesta de "medidas y proyectos para la comunidad".