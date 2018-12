El MUBA exhibe la obra "San Francisco en oración", de Zurbarán

Mérida, 13 dic (EFE).- La obra "San Francisco en oración", una de los referentes del pincel de Francisco de Zurbarán, se exhibe desde este jueves en el Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA), merced a una cesión del Museo del Prado con motivo del bicentenario de la pinacoteca nacional.

Con motivo de esta conmemoración de su bicentenario, el Museo del Prado pone en marcha la exposición "De gira por España", con la que acerca una obra de especial relevancia dentro de su colección y expuesta habitualmente en sus salas a otros museos.

Con este proyecto, el Prado pone de relevancia su compromiso con el territorio del Estado como primera pinacoteca nacional y hace partícipes de la celebración a 18 museos españoles, elegidos entre los mejores del país, uno por comunidad autónoma, además de Ceuta y Melilla.

En Extremadura, el MUBA ha sido seleccionado para mostrar durante un mes la pieza "San Francisco en oración" (1659), de Francisco de Zurbarán.

El óleo del extremeño se exhibirá también en el Museo de las Casas Colgadas de Cuenca y en el Museo de la Rioja en Logroño a lo largo de 2019.

Al acto de presentación de la obra han asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, y la directora del MUBA, María Teresa Rodríguez, entre otras personalidades.

La cesión de la citada obra fue "una sorpresa", un "broche de oro" al hacernos partícipes del bicentenario del museo nacional madrileño, ha afirmado la directora de la pinacoteca provincial. "Esto nos anima a seguir trabajando y comprobar que vamos por buen camino en la promoción del patrimonio artístico extremeño", ha añadido.

Por su parte, el director del Museo del Prado ha agradecido al MUBA y a la Diputación Provincial que haya permitido "cumplir con una obligación en este bicentenario, estrechar lazos con la sociedad española "porque el Prado es de todos" puesto que ser museo nacional "no lo es solo por el título sino por vocación".

"Se trata de una obra de las menos vistas", pintada 5 años antes de la muerte del artista y en la que se aleja del tenebrismo típico de sus obras usando "una paleta más colorista con paisaje al fondo", ha explicado Falomir.

Como curiosidad ha revelado que esta obra la han llegado a llamar el "San Francisco Hamlet" por portar una calavera en la mano.

En su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha felicitado a Falomir por el bicentenario del Prado, conmemoración que "coincide con otro bicentenario, el de la Diputación de Badajoz, con la que contribuimos al desarrollo del territorio también en cultura y arte".

Esta iniciativa, ha manifestado el presidente de la institución provincial, "me parece extraordinaria, una buena idea para compartir los tesoros del Prado con el resto del país". Además, ha añadido, coexiste con otro aniversario, "los 40 años de la Constitución Española".

El presidente también ha defendido la apuesta del MUBA y de la Diputación por la capital pacense, "tanto en la agenda cultural anual como en la recuperación del patrimonio, como es el Hospital Provincial, o por la transformación virtual gracias a la inauguración hace unos días del centro Fiware Space en el campus universitario para la transformación digital de las empresas".

Para finalizar, el presidente de la Diputación pacense ha anunciado que, con motivo del centenario del MUBA en 2019, en agosto del próximo año se conmemorará la toma de decisión de la creación del museo y el nombramiento de Adelardo Covarsí como primer director; y en enero de 2020 se recordará la apertura de puertas de la pinacoteca por vez primera en unas salas del edificio de la Diputación con 58 obras.

No obstante, Gallardo ha confirmado que las primeras iniciativas para celebrarlo serán el impulso de la última fase de ampliación del museo interviniendo en el edificio situado en la C/ Meléndez Valdés y la adquisición de un cuadro de Luis de Morales, de colección particular, que pasará a formar parte del fondo artístico permanente del MUBA.