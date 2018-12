Aizpún, la voz amiga de los periodistas,30 años al frente de su cuadro médico

Logroño, 13 dic (EFE).- El dermatólogo Miguel Aizpún, "la voz amiga de los periodistas", se ha despedido como decano del cuadro médico de la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR), tras más de treinta años al frente de este colectivo, con el propósito de que "se produzca el relevo y se incorpore savia nueva".

Unos ochenta periodistas y miembros del cuadro médico de la APR, en su tradicional cena navideña, homenajearon anoche en Logroño a Aizpún, quien dio a conocer que había llegado el momento de poner fin a su "dilatada" trayectoria como decano.

"Sinceramente, considero que es la hora de que se produzca el relevo, incorporando nuevas energías que la edad, de forma natural, nos va arrebatando a los veteranos", subrayó Aizpún, uno de los fundadores del actual cuadro médico de la APR, formado por unos cuarenta profesionales sanitarios.

Expresó su agradecimiento por la "entusiasta" dedicación de quienes le han acompañado en el cuadro médico durante las tres últimas décadas.

"Me llevo un grato recuerdo y la satisfacción de los muchos amigos que he ido haciendo a lo largo de estos años; es una parte de mi vida de la que me siento particularmente orgulloso", dijo, momentos antes de recibir, de manos de la presidenta de la APR, Ana Castellanos, una viñeta hecha a mano por Tris con el lema "La piel es una medio de comunicación esencial para el corazón".

Catellanos recordó que, hace treinta años, la APR, al igual que la mayor parte de Asociaciones de la Prensa de España, se había quedado sin apenas actividad, hasta que un grupo de periodistas, capitaneados por Luis Enrique González de Garay, decidieron ponerla nuevamente en marcha "buscando pilares sobre los que asentarla".

El cuadro médico, añadió, fue uno de esos pilares y su principal artífice fue Aizpún, "un artesano de las relaciones personales y profesionales", quien tuvo la habilidad de reunir al mejor grupo posible de médicos y especialistas para que se hicieran cargo de la salud y el "humor" de uno de los sectores profesionales más "peculiares", como es el de los periodistas.

"Los periodistas, gente con poco tiempo, horarios poco saludables, en general, mal pagados y con un carácter propio forjado de escuchar los problemas de todo el mundo, que necesitaba encontrar a quién contar los suyos propios", según Castellanos.

Se refirió a que "Miguel -Aizpún- es esa voz amiga y, al mismo tiempo, profesional que tranquiliza ante cualquier inconveniente", "un hombre de otro tiempo, no se sabe si anterior o un tiempo aún por llegar, que combina ademanes clásicos y caballerosos con una lanzada elegancia de estilo propio".

Castellanos también resaltó del decano que es "concienzudo e incansable en su trabajo" y que "ha sabido explotar su don de gentes para mejorar la información sanitaria, forjando maravillosas relaciones entre muchos de nosotros".

Recordó que Aizpún lleva intentando desde hace tiempo dejar paso a sabia nueva al frente del cuadro médico, a lo que la APR se negaba, pero "seguirá siendo nuestro dermatólogo y el mejor amigo con el que podemos contar".