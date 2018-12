Gobierno local asegura que no habrá trato de favor en reordenación Logroño

Logroño, 12 dic (EFE).- El portavoz del Gobierno local de Logroño, Miguel Sáinz, ha asegurado hoy, respecto al sector de Ramblasque, que "no habrá trato de favor para nadie porque se trata de una reordenación urbanística de la ciudad y de la revisión del Plan General urbanístico", por lo que defenderá la legalidad vigente.

Sáinz, en un encuentro informativo, ha insistido en que el Grupo Municipal de Ciudadanos exige la firma del convenio urbanístico de Ramblasque, que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha decretado como "ilegal", para la aprobación de los presupuesto de la capital riojana para 2019.

"Eran conocedores -en referencia a Ciudadanos- del contenido del convenio de la junta de compensación, que conlleva el incremento de la edificación en la zona de 275 vivienda a casi 2.590 y nos exigieron la firma; no que se trabajara o se negociara, sino que se firmara", ha criticado.

Se ha preguntado por qué Ciudadanos, y más concretamente su portavoz municipal, Julián San Martín, "han convertido este asunto urbanístico y no político en una línea roja para no apoyar el presupuesto" y ha asegurado que "no habrá trato de favor para nadie porque se trata de una reordenación urbanística de la ciudad y de la revisión del Plan General urbanístico".

También ha aclarado que el Gobierno local está dispuesto a buscar un acuerdo que permita ejecutar Avenida de la Sierra, pero con "unos límites muy claros"; y ha precisado que, aunque San Martín habla de Avenida de la Sierra, "lo que reclamaba era, sobre todo, la firma de ese convenio concreto, que el TSJ declaró absolutamente ilegal".

Por ello, ha detallado que los intereses generales, como indica la sentencia, se dilucidan en una revisión del plan, pilotada, tutelada y orientada por arquitectos, servicios jurídicos y de urbanismo del Ayuntamiento.

Además, ha explicado que el pasado 30 de noviembre se celebró una reunión entre funcionarios de las áreas de Urbanismo y técnicos de la Junta de Compensación, por lo que "esas negociaciones han existido, pero no son entre concejales y un grupo en el equipo de Gobierno".