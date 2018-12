Garrido cree que los Presupuestos riojanos de 2019 se vuelcan con los jóvenes

Logroño, 12 dic (EFE).- El portavoz parlamentario del PP riojano, Jesús Ángel Garrido, ha afirmado hoy que "los Presupuestos de La Rioja para 2019 se vuelcan con los jóvenes para que puedan iniciar con éxito su proyecto vital".

Los consejeros de Administración Pública, Alfonso Domínguez; y de Fomento, Carlos Cuevas; Garrido y el director del Instituto Riojano de la Juventud, Diego Azcona, se han reunido hoy con representantes de asociaciones juveniles de La Rioja.

"Los jóvenes son el futuro de La Rioja, por eso, los Presupuestos de La Rioja para 2019 se vuelcan en los jóvenes, con el mayor número de medidas, herramientas y facilidades para que los jóvenes puedan iniciar con éxito su proyecto vital", ha precisado Garrido en un comunicado.

Ha resaltado que el proyecto de ley presupuestario para el próximo año, que se encuentra en trámite parlamentario, contempla medidas para favorecer la emancipación de los jóvenes y afrontar el reto demográfico, para impulsar el empleo y facilitar el emprendimiento con más facilidades que nunca o con nuevas políticas en materia educativa.

"Por eso, decir no a estos Presupuestos, decir no a su tramitación, equivale a decir no al futuro de los jóvenes de La Rioja", ha puntualizado.

Cuevas ha recordado que el Pacto por la Emancipación, de carácter regional y firmado por todas las fuerzas políticas, guía la política en materia de juventud del Gobierno regional del PP.

Se ha referido a que el Gobierno de La Rioja tiene una política integral en materia de vivienda, con ayudas directas al joven para acceder a su primera vivienda, ya sea a través de la compra, el alquiler, con ayudas de alrededor de 120 euros mensuales durante dos años; y la rehabilitación.

A ello ha sumado que el Ejecutivo regional también ayuda a los jóvenes riojanos en materia de transporte, "con carnés específicos para estudiantes, que les permiten circular de forma más segura y más barata"; y ha citado que "La Rioja cuenta con el billete de autobús interurbano más barato del país, con un precio de 50 céntimos".

Domínguez ha resaltado que "la política en materia de vivienda se complementa con la fiscal", por lo que toda vivienda nueva, además de la ayuda del Plan de Vivienda, cuenta con una desgravación fiscal "muy importante", de más de 9.000 euros al año en la declaración de la Renta; mientras que la rehabilitación en el mundo rural se beneficia de una desgravación de hasta 9.000 euros al año.

"Cualquier joven tiene derecho a deducirse en La Rioja los gastos por consumo de luz e internet", según el consejero de Administración Pública, para quien "la política fiscal, sumada a la de vivienda del Gobierno de La Rioja, hace que sea más fácil emanciparse aquí que en otras comunidades autónomas".